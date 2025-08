Pokémon: Es ist kein Motorrad, es ist kein Reittier, es ist ein Honda-Koraidon

Honda macht Kindheitsträume wahr: Nachdem sie bereits letztes Jahr einen Prototyp eines Koraidon-Bikes zeigten, sind nun Videos eines funktionierenden Prototyps aufgetaucht. Um es vorweg zu sagen: In Bewegung sieht es noch merkwürdiger aus, als das Pokémon im Spiel.

Die Idee kam Honda durch die „fahrbaren“ legendären Pokémon Koraidon und Miraidon, die sich in Motorräder verwandeln können. Offenbar sah man bei Honda eine Möglichkeit, auch jüngere Menschen an das Motorradfahren heranzuführen.

Anfang 2024 kündigte Honda deshalb an, Koraidon im Rahmen des namensgebenden „Project Koraidon“ als echtes Motorrad zu bauen. Dieses Video ist jetzt auf Twitter zu sehen: Die Pokémon-Insider CentroLeaks und poke_times posteten dort ein Video, auf dem sich das „Gefährt“ in Schrittgeschwindigkeit fortbewegt. Inzwischen gibt es auch ein ausführliches Youtube-Video vom ersten offiziellen Auftritt, ihr seht es unten.

Der Kommentar bei Twitter: „Endlich läuft es“. Und ja, es „läuft“ tatsächlich. Wie man im Video gut erkennen kann, bewegt sich das Koraidon-Motorrad wie im Videospiel: Die Beine sind tatsächlich in Bewegung.

Aktuell dürfte das Ganze mehr Marketing-Gag als Serienmodell sein: Obwohl es schön ist, Koraidon in Aktion zu sehen, sieht es nicht so aus, als ob die Beine des „Gefährts“ es zulassen, dass man bequem drauf sitzen kann. Auch Kurvenfahrten dürften in der aktuellen Form schwierig werden. Durch den TÜV dürfte das spezielle „Motorrad“ auch nicht kommen, denn die beweglichen Teile wären eine echte Gefahr bei Unfällen.

Genaueres zum Bike wissen wir also erst, wenn Honda mehr Informationen preisgibt. Wieso Honda nicht Miraidon gewählt hat? Weil sich an Miraidon schon Toyota versucht hat … Dinge gibt’s.

Ein Video zum Motorrad:

via The Gamer, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak