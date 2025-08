Neue, offizielle Verkaufszahlen: Die Switch 2 und Mario Kart World gehen fast im Gleichschritt

Nintendo hat heute den aktuellen Geschäftsbericht veröffentlicht. Bisher hatte Nintendo nur einmal die offiziellen, weltweiten Verkaufszahlen der Switch 2 genannt: 3,4 Millionen waren es nach den ersten vier Verkaufstagen. Jetzt gibt es neue Zahlen.

Der Geschäftsbericht widmet sich allerdings nur dem Zeitraum bis zum 30. Juni 2025 – das ist üblich. An den somit 26 ersten Tagen hat sich die Switch 2 weltweit 5,82 Millionen Mal verkauft. Das bisher meistverkaufte Nintendo-Spiel ist wenig überraschend Mario Kart World mit 5,63 Millionen Einheiten.

Im Geschäftsbericht konkretisiert Nintendo angesichts der Aktualität: So seien in den ersten sieben Wochen weltweit 6 Millionen Einheiten der neuen Konsole „durchverkauft“ worden – haben also auch den Endkunden erreicht. Das ist somit der Zeitraum bis zum 24. Juli 2025.

„Derzeit übersteigt die Nachfrage nach Nintendo Switch 2 in vielen Ländern das Angebot, und wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die unseren Kunden dadurch entstehen. Wir werden unsere Produktions- und Lieferkapazitäten weiter ausbauen, um so viele Switch 2-Geräte wie möglich auszuliefern“, entschuldigt sich Nintendo.

Einordnung der Zahlen

Sales-Experte Pierre ordnet auf Twitter ein: Es ist natürlich der größte Launch einer Nintendo-Hardware, das war schon nach den ersten vier Tagen klar. Auf das „Launch-Quartal“ (bei der Switch 2 konkret 26 Tage) entfallen 5,82 Millionen Einheiten – das ist doppelt so viel, wie einst die Switch schaffte: 2,74 Millionen in einem vergleichbaren Zeitraum, die Konsole erschien einst am 3. März.

Mario Kart World ist mit seinen 5,63 Millionen verkauften Einheiten in den etwa drei Wochen aber nur das zweitstärkste Spiel des Franchise. Mario Kart Wii schaffte es einst auf 6,42 Millionen im Launch-Quartal. Mario Kart Wii war allerdings kein Launchtitel und erschien an einem 10. April, hatte also mehr Zeit in seinem Quartal.

