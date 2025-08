72-jähriger Pferde-Experte „Matchan“ geht mit Umamusume-Videos auf Youtube steil

Was passiert, wenn eine Legende des Pferderennsports auf Popkultur trifft? Es entstehen äußerst interessante Videos! So passiert es aktuell auf Youtube, dass Matchan, ein 72-jähriger Pferderenn-Veteran aktuell auf YouTube mit seinen „Umamusume“-Inhalten die Fans beider Seiten fasziniert.

Wie ihr bereits wisst, sind die Charaktere in Umamusume-Charakterdesigns stark von ihren realen Vorbildern inspiriert, auch Charakterzüge werden versucht in den Designs abzubilden. Das reicht von Ornamenten, um das Geschlecht zu bestimmen (linkes Ohr: Stute, rechtes Ohr, Hengst) über die Haarfarbe, die an die Fellfarbe des Pferdes angepasst ist bis hin zu den Kostümen, die Hinweise auf Stammzugehörigkeit oder den Erfolgen des Pferdes geben.

Heiteres Umamusume-raten mit vielen Details

So versucht Matchan in seinen mittlerweile viralen Umamusume-Ratevideos Namensgeber und Namensgeberinnen der Pferdemädchen zu erraten. Während er rät und weitere Hinweise erhält, kann er nebenbei einige interessante Fakten zu den realen Vorbildern liefern.

Sein umfangreiches Wissen erstaunt die Umamusume-Fans immer wieder. Vom Tod der Mutter des realen Special Week bei der Geburt bis zur tragischen Beinverletzung von Rice Shower beim Takarazuka Kinen 1995 – Matchans Wissen über japanische Rennpferde beeindruckt jeden Umamusume-Fan.

Besonders beliebt ist das erste Umamusume-Ratevideo aus 2021, das dank neu hinzugefügter englischer Untertitel viele neue Aufrufe erhält. Nach der weltweiten Veröffentlichung von Umamusume: Pretty Derby kommt dieses Video auch bei den westlichen Fans gut an und konnte so bis heute über 4 Millionen Aufrufe sammeln. Die vielen neuen, englischsprachigen Kommentaren machen deutlich, dass hier inzwischen überwiegend Spieler aus dem Westen dabei sind.

Seitdem hat Matchan seinen Kanal jedoch weiter ausgebaut – er sieht den Anime mit Live-Kommentaren, probiert sich selbst Umamusume: Pretty Derby aus und dreht natürlich weitere Ratevideos. In Anbetracht der Anzahl japanischer Rennpferde und Umamusume-Charaktere bietet sein Kanal noch viel Stoff für weitere Inhalte, auch wenn er ab und zu andere Themen behandelt.

Videos – Untertitel aktivieren empfohlen:

via Automaton Media, Reddit, Bildmaterial: Umamusume: Pretty Derby, Cygames