Elden Ring Nightreign: Neuer Modus für besonders taffe Nachtwandler geht bald an den Start

Vor einigen Wochen berichteten wir bereits von findigen Dataminern, die einen spannenden neuen Spielmodus in Elden Ring Nightreign ausgemacht haben wollen. Nun stellt sich heraus: Sie lagen genau richtig. Wie Bandai Namco und FromSoftware nun bekanntgegeben haben, geht der neue Expeditionsmodus „Die Tiefe der Nacht“ am 11. September kostenfrei an den Start.

Der neue Modus ist vor allem auf erfahrene SpielerInnen ausgerichtet, die bereits zahlreiche Expeditionen hinter sich haben. „Die Tiefe der Nacht“ soll Euch mit stärkeren Feinden als üblich konfrontieren.

Ferner soll es nicht möglich sein, einen bestimmten Nachtfürsten auszuwählen oder laufende Terrain-Veränderungen nachzuvollziehen. Dafür winken spezielle Gegenstände wie „Tiefenrelikte“, die es nur im neuen Modus gibt, und Waffen mit zahlreichen zusätzlichen, aber auch schädlichen Effekten. Der Schwierigkeitsgrad soll steigen, je tiefer Ihr hinabsteigt. Über den dritten Tiefengrad hinaus winken dann „endlose Kämpfe für alle, die noch größere Aufregung suchen“.

Nachdem FromSoftware bereits zahlreiche Optimierungen und Ergänzungen am Spiel vorgenommen hatte, ist übrigens weiterhin ein kostenpflichtiger DLC für dieses Jahr in Planung.

via Gematsu, Bildmaterial: Elden Ring Nightreign, Bandai Namco, FromSoftware