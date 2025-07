Die neue Life is Strange Collection für PS5 hat wie so oft einen Haken für Sammler

Square Enix hat die Life is Strange Collection angekündigt. Am 2. Oktober wird man eine Sammlung aller „Life is Strange“-Spiele für PlayStation 5 veröffentlichen. Auch alle DLC sind enthalten und es wird sogar eine Handelsversion geben.

Ein Träumchen für Sammler, möchte man meinen. Aber wie so oft in jüngster Vergangenheit gibt es einen Haken beim Haptischen. „Das Set umfasst eine Disc mit Life is Strange: True Colors und Life is Strange: Double Exposure“, beginnt die Pressemeldung vielversprechend.

Doch alles andere liegt leider nur als digitaler Code bei. Mit diesem können zusätzlich Life is Strange Remastered, Life is Strange: Before the Storm Remastered, Life is Strange 2 und alle dazugehörigen DLC und Vorbesteller-Boni eingelöst werden.

„Life is Strange ist eine narrative Abenteuerreihe, die für ihre authentischen, emotionalen Geschichten mit übernatürlichen Elementen bekannt ist“, erinnert Square Enix. „Die Serie gilt als Meilenstein des Adventure-Genres und wurde mit über 100 renommierten Preisen ausgezeichnet – darunter Auszeichnungen der Game Awards, der Peabody Awards, BAFTA und GLAAD.“

Im Sinne der Fortführung der Reihe können Fans natürlich trotzdem nur hoffen, dass sich die Collection gut verkauft. Bei Amazon* könnt ihr die Sammlung schon vorbestellen. Double Exposure, der neueste Teil der Reihe, erschien im vergangenen Herbst und erhielt gemischte Reaktionen von Fans und Presse. Anschließend gab es Entlassungen bei Deck Nine Games und Berichte, wonach Double Exposure „große Verluste“ eingefahren habe.

Bildmaterial: Life is Strange: Double Exposure, Square Enix, Deck Nine Games