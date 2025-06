40 Minuten: Ihr könnt jetzt schon in die neue PC-Version von Stellar Blade reinschnuppern

Am 12. Juni erscheint die lange erwartete PC-Version von Stellar Blade. Nicht nur Fans warten darauf, auch Entwickler Shift Up selbst. Shift Up erwartet, dass die PC-Version noch besser performt als die PS5-Version.

Anfüttern soll PC-Fans jetzt eine spielbare Demo. Die 40-minütige Demo ist jetzt auf Steam verfügbar und gibt SpielerInnen eine Chance, schon mal reinzuschnuppern. Der Speicherstand ist später übertragbar.

Die PC-Version wartet mit technischen Verbesserungen wie Unterstützung für NVIDIA DLSS 4, DLAA und Reflex sowie AMD FSR 3 auf. Die Entwickler versprechen außerdem ein besonders immersives Erlebnis durch die vollständige Unterstützung des Dualsense-Controllers. Für Japan-Fans gibt es eine neue japanische Sprachausgabe.

Mit einem neuen Update wird auch eine neue Boss-Herausforderung eingeführt. In „Manns Prüfung“ trifft EVE auf den Anführer der Sentinels, der sie auf die Probe stellt. Als Belohnung winkt der exklusive „Suit der Königlichen Garde“. Zusätzlich werden 25 neue Nanosuits freigeschaltet, die Eve weiter individualisierbar machen. Als Dankeschön zur Veröffentlichung erhalten alle Fans das neue Outfit „Blutrote Schwingen“.

Bildmaterial: Stellar Blade, Sony Interactive Entertainment, Shift Up