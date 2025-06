Um die „Switch 2 Welcome Tour“ wirklich durchzuspielen, müsst ihr Extra-Geld ausgeben

Im Vorfeld der Veröffentlichung von Nintendo Switch 2 gab es diverse Aspekte, die Fans spalteten. Ein besonders kontroverses Thema: Die Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Der Titel dient als Einführung in das System und soll frische und stolze BesitzerInnen der neuesten Nintendo-Konsole anhand verschiedener Minispiele mit der neuen Technik vertraut machen.

Der Haken: Mit 9,99 Euro schlägt der Titel zwar an sich mit einem überschaubaren Preis zu Buche, aber Fans sind verärgert, dass Nintendo hier überhaupt zur Kasse bittet. Gerade mit Blick auf das deutlich aufwendigere Astro’s Playroom, das SpielerInnen mit einem kostenfreien und äußerst aufwendigen Plattformer-Abenteuer bei Kauf einer PlayStation 5 bedachte, fällt diese Entscheidung befremdlich aus. Sieht übrigens auch Ex-Nintendo-Chef Reggie Fils-Aimé so – wir berichteten.

Wie NintendoSoup nun berichtet, kann die „Welcome Tour“ nur unter bestimmten Voraussetzungen zu 100 Prozent abgeschlossen werden. Dazu bedarf es nämlich zusätzliches Zubehör für Switch 2. Auf der offiziellen Seite von Nintendo Japan heißt es, dass zwar auf alle 12 verschiedenen Bereiche zugegriffen werden kann, ohne etwas zusätzlich zu kaufen, SpielerInnen jedoch einige Extras benötigen, um alle 34 Minispiele und Tech-Demos vollständig zu erleben.

Konkret benötigen die SpielerInnen eine USB-Kamera für ein Minispiel, einen Controller mit GL/GR-Tasten für ein anderes Minispiel und einen 4K-Fernseher/Bildschirm für ein Minispiel und eine Tech-Demo. Wer also alles erleben will, wird genau genommen nochmal tiefer in die Tasche greifen müssen – etwa, um einen frischen Pro-Controller, eine kompatible USB-Kamera oder gar einen 4K-Fernseher zu erwerben. Zum Glück gibt es kein Trophy-System für die Switch 2 …

