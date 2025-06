PlayStation Plus wächst weiter und Sony kündigt dynamische Preisstrategie an

In seiner jüngsten Geschäftssegmentsitzung erklärt Sony, dass der Anteil der „PlayStation Plus“-AbonnentInnen in den höheren Tarifstufen (Extra und Premium) in den Geschäftsjahren 2022, 2023 und 2024 konstant gestiegen sei.

„Abonnenten entscheiden sich zunehmend für unsere Premium- und Extra-Tarife, die mittlerweile rund 38 Prozent aller Abonnenten ausmachen“, so Hideaki Nishino, Präsident und CEO von SIE, während der Präsentation. Untermauert wurde dies durch ein Diagramm, das zeigt, dass im Geschäftsjahr 2022 17 Prozent der PS-Plus-AbonnentInnen Premium und 13 Prozent Extra nutzten. Im Geschäftsjahr 2024 stieg dieser Anteil auf 22 Prozent bzw. 16 Prozent.

„PlayStation Plus wird von unseren Spielern sehr geschätzt und fördert weiterhin die Kundenbindung“, so Nishino. „Wir beobachten bereits einen Trend zu höheren Stufen innerhalb unseres Dienstes, wie unser Abonnentenmix im Geschäftsjahr 2024 zeigt: Rund 38 Prozent der Spieler nutzen PlayStation Plus Premium oder Extra.“ Und das gelte eben auch nach den globalen Preiserhöhungen im Geschäftsjahr 2023 und jüngsten lokalen Preiserhöhungen in ausgewählten Ländern.

Nishino rechtfertigt diese wie folgt „Diese Preiserhöhungen resultieren zum Teil aus dem Mehrwert, den wir den Spielern bieten – durch die Qualität und Vielfalt der Inhalte, die wir kontinuierlich hinzufügen, sowie aus Investitionen in Funktionen zur weiteren Verbesserung des Dienstes, wie z. B. Spielerpersonalisierung und verbesserte Inhaltssuche.“

In Zukunft möchte man den Dienst folgerichtig weiterhin erweitern und auch die Preisstrategie dynamisch anpassen, um die Rentabilität zu maximieren. Eine Reduzierung der Preise wird das wohl kaum bedeuten, aber das wird dann wohl die Zukunft zeigen.

via VGC, Bildmaterial: PlayStation