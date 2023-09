Dark Auction Hitler’s Estate: Autorin von Hotel Dusk: Room 215 enthüllt neues Mystery-Adventure

Ihr erinnert euch an Hotel Dusk: Room 215 und Another Code: Two Memories? Das sind nur einige der Adventure-Projekte, die Rika Suzuki in den frühen 2000er Jahren als Planner und Scenario Writer betreute. In Zusammenarbeit mit IzanagiGames und Character Designer Kohske winkt nun ein neues Projekt. Und der Titel klingt im ersten Moment vielleicht etwas schräg.

Hitler im Fokus eines Mystery-Adventures?

Dark Auction: Hitler’s Estate sei ein „authentisches Mystery-Adventure“, das 2024 für Switch und PCs via Steam erscheinen soll. Es soll neben einer englischen Sprachoption auch japanisch und traditionell oder vereinfachte chinesische Texte bieten.

Eine Campfire-Crowdfunding-Kampagne ist bereits im Gange. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels sind bereits 141 % des Finanzierungsziels von 2 Millionen Yen erreicht. Die Kampagne läuft noch bis zum 31. Oktober.

Aber wovon handelt der Titel überhaupt? Dark Auction dreht sich um die Idee einer historischen Persönlichkeit, die heimlich ein fiktives Anwesen vermacht hat. Das Mystery-Adventure verfolgt das Drama, das sich unter den Charakteren abspielt, die mit einem Rätsel konfrontiert sind, das bis in ihre moderne Welt reicht.

Die Geschichte spielt sich 1981 – 36 Jahre nach Hitlers Tod – in einem alten Schloss ab. Der 18-jährige Protagonist Noah ist fest entschlossen, nicht so zu werden wie sein Vater, aber darüber hinaus hat er keine Ahnung, was für ein Mensch er sein möchte. Noah nimmt an einer mysteriösen Auktion teil, die im alten Schloss stattfindet. Dabei setzt er sich mit der Absurdität des Traumas auseinander, das der Krieg hinterlassen hat und erfährt, welche Wahrheiten tief im Inneren der Betroffenen verborgen sind. So kommt er dem großen Geheimnis immer näher, das sein Vater geheim gehalten hielt.

Wie das dann im Detail aussieht, bleibt abzuwarten. Der Titel ist für 2024 angesetzt.

