Das neue „Fantasy Life“ wird für Level-5 in Japan der größte Erfolg seit Yo-kai Watch 4

Wir werfen einen ausführlicheren Blick zurück auf die japanischen Verkaufscharts der Woche vom 19. bis zum 25. Mai 2025. In den beiden Wochen davor ist nicht viel passiert: Erst holte sich die Visual Novel Tokimeki Memorial: forever with you Emotional von Konami mit 21.032 Einheiten die Krone. Es war gleichzeitig der einzige Neueinsteiger in den Top 30 in einer ansonsten langweiligen Woche.

Die Folgewoche dominierte Capcom Fighting Collection 2 für Switch, dem sogar nur 7.801 Einheiten zur Spitze genügten. Kumuliert mit der PS4-Version kommt das Spiel auf gut 12.000 Einheiten. DOOM: The Dark Ages (!) für PS5 debütierte mit 1.319 verkauften Handelsversionen.

Die zurückliegende Woche vom 19. bis zum 25. Mai war weitaus interessanter. Da ist nämlich Fantasy Life i: Die Zeitdiebin erschienen und schon vorab hatte sich angedeutet, dass das neue Abenteuer von Level-5 in Japan ganz gut ankommen würde. Kumuliert stolze knapp 94.000 Mal konnte sich das Spiel allein physisch für Switch und PS4 verkaufen. Mobile Suit Gundam SEED: Battle Destiny Remastered sieht mit 26.130 Einheiten nur die Rücklichter.

Die Zahlen von Fantasy Life i: Die Zeitdiebin in Japan sind schwer zu vergleichen, weil die letzten großen Veröffentlichungen schon eine Weile her sind. Game Data Library berichtet, dass es der größte Lauch für Level-5 seit Yo-kai Watch 4 anno 2019 war.

Das erste „Fantasy Life“ für Nintendo 3DS verkaufte sich 2012 etwa 134.000 Mal. Angesichts der vermutlich verschobenen Digital-Physical-Ratio dürfte das neue Fantasy Life gut an die Zahlen des Erstlings heranreichen. Seht nachfolgend die Top 10 der letzten Woche. Bei Gematsu findet ihr die Top 30 und weitere Zahlen der letzten Wochen.

Die Top 10 der letzten Woche:

[NSW] FANTASY LIFE i (LEVEL-5, 05/21/25) – 82.968 (New)

[NSW] Mobile Suit Gundam SEED (Bamco, 05/21/25) – 26.130 (New)

[PS5] FANTASY LIFE i (LEVEL-5, 05/21/25) – 10.730 (New)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5.911 (3.895.674)

[NSW] Ys Memoire: Memories of Celceta – 5.596 (New)

[NSW] Nintendo Switch Sports (04/29/22) – 4.522 (1.590.124)

[NSW] Super Mario Party Jamboree (10/17/24) – 4.511 (1.304.912)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 4.127 (6.332.032)

[PS5] Clair Obscur: Expedition 33 (Kepler, 04/24/25) – 4.098 (19.337)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 4.051 (8.132.631)

