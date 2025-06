Das hat ein Geschmäckle: Der Xbox-Termin von Black Myth Wukong sorgt für Stirnrunzeln

Im August 2024 ist Black Myth: Wukong für PlayStation 5 und PCs erschienen. Das Action-RPG brach bei seinem Debüt einen Steam-Rekord und war für den Titel „Game of the Year“ bei The Game Awards 2024 nominiert. Und eigentlich sollte Wukong auch für Xbox erscheinen.

Die Veröffentlichung der Xbox-Version verzögerte sich zunächst, weil es ernste technische Probleme gäbe. Von wegen, hieß es später: Journalisten von Forbes und IGN, dass der tatsächliche Grund für die Verschiebung auf einen Exklusivdeal mit Sony zurückzugehen scheint. Microsoft bestätigte gar: Nein, an der Technik liegt es nicht.

Im Januar schob es CEO Feng Ji dann auf die Speicherbeschränkungen der Series S. Das klang plausibel, stand aber auch im Widerspruch zu den früheren Aussagen von Microsoft und den Berichten von IGN und Forbes. Jetzt wurde Wukong endlich für Xbox datiert. Und na ja, der Termin … hat so sein Geschmäckle.

Game Science hat nämlich den 20. August 2025 als Veröffentlichungstermin für die Xbox-Version des Action-RPGs mitgeteilt. Und das ist exakt, und zwar auf den Tag genau, ein Jahr nach der PS5-Version. Ein Schelm, wer da an einen Exklusivdeal mit Sony denkt? Viele Fans tun es, einige Kommentare bei Twitter sprechen Bände.

Bildmaterial: Black Myth: Wukong, Game Science