Wenn ihr Anime-Titelsongs der 90er-Jahre mögt, werdet ihr „Anime Hits“ lieben

Wenn ihr mit Anime in den 90er-Jahren und 2000ern aufgewachsen seid, dann könnt ihr das ein oder andere der heute mitunter legendären Titelsongs wohl heute noch mitsingen. Beim Autor sind es die Kickers – die sind auf den „Anime Hits“ leider nicht enthalten.

Ansonsten haben die „Anime Hits“ von Sony Music aber alles zu bieten, was Rang und Namen hatte in den 90ern. Pokémon, Digimon, One Piece, Sailor Moon, Winx und Dragonball Z sind beispielsweise enthalten. Und zwar in den deutschen Versionen von Frank Schindel, Fred Röttcher und Co.

Für noch ein bisschen mehr Retro-Flair bringt Sony Music das Album jetzt in Form einer limitierten Deluxe Edition auf farbigen Vinyl heraus. Diese Edition könnt ihr euch jetzt unter anderem bei Amazon* und Black Screen Records* in Deutschland vorbestellen.

Die Produktseiten führen die konkrete Tracklist noch nicht aus, auf den Produktbildern werdet ihr aber fündig, wenn ihr gute Augen habt. Für um die 30 Euro holt ihr euch die beiden farbigen LP nach Hause.

Das Produktbild:

Bildmaterial: Sony Music