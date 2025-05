Jetzt könnte es ganz schnell gehen: Atlus teasert neues Persona-Spiel in den sozialen Medien

Atlus hat in den sozialen Medien einen Beitrag veröffentlicht, der ordentlich für Furore sorgt. Die meisten Fans sind sich einig, dass man mit dem Beitrag die Ankündigung eines neuen Persona-Spiels andeutet.

Entgegen einiger Spekulationen dürfte es sich dabei aber nicht um sehnlichst erwartete Ankündigung von Persona 6 handeln, sondern um die bevorstehende und schon lange geplante weltweite Veröffentlichung von Persona 5: The Phantom X.

In dem kryptischen Beitrag heißt es lediglich „Think you dropped this“, begleitet von einem Eulen-Emoji – dieser wiederum wird als ein Verweis auf die Figur Lufel gesehen, die im neuen Spiel Persona 5: The Phantom X als Pendant zu Morgana fungiert.

Für „The Phantom X“ (und nicht für Persona 6) spricht auch das Farbschema des dazu veröffentlichten Bildes. Stil und Farben sagen klar: Persona 5. Und Persona 5: The Phantom X basiert auf der Welt von Persona 5, erzählt jedoch eine neue Geschichte über eine Gruppe von Phantom-Dieben in Tokio. Der Artstyle bleibt erhalten. Persona 6 soll hingegen Gerüchte zufolge auf ein anderes Farbschema setzen.

Der Persona-Ableger „The Phantom X“ ist bislang nur in China und wenigen asiatischen Ländern verfügbar. Bei der Tokyo Game Show 2024 wurde eine japanische Umsetzung angekündigt, auch eine Lokalisierung für den Westen stand stets auf dem Plan. Ebenso ist eine Steam-Version in Arbeit.

Wann und auf welchen Plattformen wir uns über Persona 5: The Phantom X im Westen freuen dürfen, das wird man uns schon am 15. Mai 2025 um 16 Uhr deutscher Zeit verraten. Dann wird es einen Livestream von Atlus geben. Erfahrt hier mehr über Persona: The Phantom X!

via Eurogamer, Bildmaterial: Persona 5: The Phantom X, Perfect World Games, Black Wings Game Studio, Atlus