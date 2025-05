Magic-Karte sorgt für Spekulationen zum letzten Teil der Remake-Trilogie von Final Fantasy VII

Am vergangenen Wochenende hat Wizards of the Coast zahlreiche neue Einblicke zur kommenden „Final Fantasy“-Erweiterung für Magic the Gathering veröffentlicht. Neben neuen Details zu Mechanismen und Künstlern gab es allen voran jede Menge neu vorgestellter Karten. Eine Übersicht aller bereits vorbestellbaren Produkte der Erweiterung findet ihr bei Amazon* mit einer eigenen Store-Seite.

Zu diesen Karten gehörten auch aufsehenerregende Illustrationen des ikonischen Antagonisten Sephiroth, gezeichnet von Meister Tetsuya Nomura höchstpersönlich. Die Illustrationen sorgen jetzt für Spekulationen unter den Final-Fantasy-Fans, die sehnsüchtig auf den letzten Teil der Remake-Trilogie von Final Fantasy VII warten.

Spoiler zu FF VII voraus!

Besonders im Fokus steht die Karte Sephiroth, One-Winged Angel, die offenbar eine neue Version von Safer Sephiroth zeigt – dem finalen Bosskampf aus dem Originalspiel. Die Darstellung unterscheidet sich dabei deutlich von bisherigen Interpretationen der Figur.

Ergänzt wird diese Karte von Sephiroth, Fabled SOLDIER, die sich in einem vertrauteren Look präsentiert. Beide Motive stammen aus der Feder von Tetsuya Nomura persönlich, dem Creative Director der Remake-Trilogie, der bereits als Künstler am Originalspiel beteiligt war.

Nomura erklärte in einem offiziellen Statement: „Dieses Mal habe ich Sephiroth sowohl auf die Vorder- als auch auf die Rückseite der Karte gezeichnet. Ich habe [die Illustrationen] so gezeichnet, dass sie sich verbinden, wenn man sie übereinanderlegt. Wenn man also zwei gleiche Karten hat und sie aneinanderlegt, sieht man, wie die Originalillustration aussieht.“

Es gibt einen Grund …

Zur auffälligen Veränderung von Safer Sephiroth äußerte sich Nomura jedoch nur vage: „Es gibt auch einen Grund dafür, dass das Design für Safer Sephiroth sich vom Originalspiel unterscheidet, aber darüber kann ich leider nicht mehr verraten.“

Diese Zurückhaltung hat folgerichtig Spekulationen ausgelöst, wonach das neue Design in Verbindung mit dem kommenden dritten Teil der Remake-Trilogie stehen könnte. Darüber kann Nomura natürlich noch nichts verraten. Bisher hat Square Enix nicht einmal den Namen des letzten Spiels enthüllt. Bei der „Final Fantasy“-Erweiterung zu Magic sind wir schon schlauer: Sie erscheint am 13. Juni 2025. Eine Übersicht aller bereits vorbestellbaren Produkte der Erweiterung findet ihr bei Amazon* mit einer eigenen Store-Seite.

Die beiden Karten:

via VGC, GameRant, Bildmaterial: Wizards of the Coast; Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix