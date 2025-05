„Final Fantasy“-Urgestein sollte eingestellt werden, stattdessen gibt es jetzt ein populäres Feature

Wie Produzent und Director Yoji Fujito in einem neuen Interview mit Dengeki Online erklärt hat, stand Final Fantasy XI noch vor wenigen Jahren kurz davor, in den Wartungsmodus versetzt oder sogar vollständig eingestellt zu werden. Diese Überlegungen drangen allerdings nicht nach außen.

„Es bestand eine große Wahrscheinlichkeit, dass 2024 das Jahr sein würde, in dem die Updates eingestellt werden und das Spiel in einen sogenannten Wartungsmodus übergeht, in dem nur noch Systemwartungen durchgeführt werden“, erklärte Yoji Fujito. Auch die vollständige Abschaltung sei in Erwägung gezogen worden.

Es ging weiter, wie wir wissen. Und jetzt wird das MMORPG sogar noch um ein populäres Feature seines großen Bruders Final Fantasy XIV ergänzt und es gibt eine „Return Home to Vana’diel“-Kampagne zum 23. Geburtstag. Der entscheidende Wendepunkt für Final Fantasy XI kam mit dem 20. Jubiläum des Spiels. Laut Fujito habe das Team „eine Menge Unterstützung“ von Fans erhalten, die sich eine langfristige Fortführung wünschten.

Trotz der Überlegungen, das Spiel zu beenden, blieb die Spieleraktivität stabil. „Wir dachten, wenn The Voracious Resurgence zu Ende ist und FF XI eindeutig an Schwung verliert, dann sollten wir uns vielleicht wirklich darauf vorbereiten, es zu beenden. Aber das ist nicht passiert. Ich habe das als ein Zeichen gesehen, dass wir das Spiel weiterführen sollten.“

Daraufhin wurde entschieden, die Infrastruktur zu modernisieren, das Entwicklerteam neu zu strukturieren und neue Inhalte zu priorisieren. Fujito übernahm die Rolle des Produzenten von Akihiko Matsui. Bald führt Final Fantasy XI den Character Race Change Service ein, mit dem Fans das Aussehen und die Grundwerte ihrer Spielfigur ändern können. Der Service, zu dem es inzwischen auch konkrete Details gibt, ist allerdings kostenpflichtig. Ein solches, bei Fans dennoch beliebtes Feature, gibt es auch in Final Fantasy XIV.

