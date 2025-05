Der neueste Teil einer uralten Dungeon-RPG-Reihe erscheint im Juli überraschend im Westen

Das war im Februar eine schöne Überraschung für Fans der Reihe. Idea Factory International bringt Mado Monogatari: Fia and the Wondrous Academy 2025 im Westen für PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch heraus.

Inzwischen konkretisierte man auf den 29. Juli 2025. Das Dungeon-Crawling-RPG wird sowohl digital als auch physisch veröffentlicht. Überraschend ist die Lokalisierung, weil die allermeisten Madou-Monogatari-Spiele es nicht außerhalb Japans geschafft haben. Mit Sorcery Saga: Curse of the Great Curry God erschien 2013 und 2014 der letzte Ableger aber für PS Vita in Nordamerika und Europa.

Entwickelt von Idea Factory, Compile Heart und Sting, knüpft Fia and the Wondrous Academy an die Tradition der „Mado Monogatari“-Reihe an, die ursprünglich in den 90er-Jahren für MSX und PC-98 erschienen ist. Das beliebte Puyo Puyo gilt als Spin-off der Serie.

In Mado Monogatari: Fia and the Wondrous Academy reist die junge Fia zur Ancient Magic Academy, einer ehrwürdigen Institution, in der einst der legendäre Great Mage studierte. Trotz zahlreicher Herausforderungen – darunter anspruchsvoller Unterricht, strenge Lehrer und mysteriöse Ereignisse – verfolgt sie ihr Ziel, eine mächtige Magierin zu werden, während sie Freundschaften mit ihren Mitschülern schließt.

Ihr begleitet Fia auf ihrem Abenteuer durch zufallsgenerierte Dungeons, in denen ihr in rundenbasierten Kämpfen eure Magiekünste einsetzt, Elementarkugeln sammelt und mächtige Angriffe entfesselt. Im Grimoire können neue Fähigkeiten freigeschaltet und Magiekünste dokumentiert werden, während außerhalb der Dungeons Schulalltag, Mini-Spiele, das Kochen von Curry zur Stärkung und Interaktionen mit KlassenkameradInnen für Abwechslung sorgen.

Das neue Mado Monogatari erhält japanische Sprachausgabe und englische sowie französische Texte. Wir dürfen uns außerdem über eine Limited Edition freuen, die im IFI Store erscheint. Die physische Standardversion dürfte bald im breiteren Handel zu finden sein. Einen neuen Trailer gibt es heute nicht. Schaut euch hier den Ankündigungstrailer vom Februar an!

