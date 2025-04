Ihr könnt die „E3-Woche“ planen: Xbox Game Showcase schließt ans Summer Game Fest an

Früher wusste man: In der E3-Woche möglichst die privaten Termine knapp halten. Oder je nach Vorlieben im besten Fall Urlaub nehmen, denn Sony PlayStation war meistens in der europäischen Nacht dran. Heute ist alles ein bisschen schwieriger.

Xbox hilft aber schon mal bei der langfristigen Planung. Man kündigte heute ein Xbox Game Showcase und eine The Outer Worlds 2 Direct für den 8. Juni 2025 an. Das Event schließt wenig überraschend an die zweistündige Eröffnung des Summer Game Fest 2025 am 6. Juni 2025 an. Die Branche gibt sich alle Mühe, die alte E3-Konzentration zumindest einigermaßen nachzustellen.

Das Xbox Game Showcase findet am Sonntag, den 8. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit statt. Auch in diesem Jahr knüpft, so wie in den Vorjahren 2023 mit Starfield und 2024 mit Call of Duty: Black Ops 6, eine Spiele-Direct an die Show an. Diesmal ist es The Outer Worlds 2.

„Dieses Jahr wird die Show rein digital stattfinden – unser Livestream wird dir alles Wissenswerte über die Zukunft von Xbox bieten, egal von wo auf der Welt du zuschaust“, so Xbox. Wie ihr dabei sein könnt, erfahrt ihr im Beitrag bei Xbox. Mal sehen, wer sich noch mit Shows in die Woche gesellt.

Bildmaterial: Xbox