Mit der Verfilmung dieser SEGA-Marke haben wohl die wenigsten gerechnet

Filmadaptionen beliebter Videospielmarken sind aktuell wieder mächtig on vogue. Sei es der aktuelle Minecraft-Film, Super Mario Bros. oder auch Sonic the Hedgehog: Filme mit Videospiel-Fundament ziehen die Leute zuverlässig ins Kino. Wo es mit dem hauseigenen Maskottchen schon so gut lief, bringt SEGA nun offenbar die nächste Marke für eine entsprechende Adaption in Position.

Mit OutRun soll SEGAs Rennspiel-Klassiker seinen Weg auf die große Leinwand finden; und zwar verantwortet von Sydney Sweeney und Bombast-Regisseur Michael Bay. Mit OutRun haben wohl die wenigsten gerechnet, die Marke stand zuletzt noch unbedingt im Rampenlicht. Man muss schon Retro- oder Yakuza-Fan sein, um zuletzt Kontakt zu OutRun gehabt zu haben.

Laut Deadline sei der Film bei Universal in Arbeit. Bay soll Regie führen, Sweeney produzieren und nicht etwa – wie angenommen – als Schauspielerin mitwirken. Jayson Rothwell, bekannt durch Polar, Stille Nacht und Zemanovaload, soll das Drehbuch beisteuern.

Es gibt noch keine Details zur Handlung. Logisch erscheinen jede Menge Verfolgungsjagden Marke Fast and Furious; Ferraris aus den 80er Jahren; und funky Elektromusik. Und auch an Action und mächtig Feuerwerk dürfte es nicht mangeln, wenn Michael Bay es sich auf dem Regiestuhl bequem macht. Seitens SEGA wurde Toru Nakahara – Veteran von Sonic the Hedgehog 1–3, Knuckles und Golden Axe – als Produzent engagiert, und Firmenpräsident/COO Shuji Utsumi wird bei der Projektleitung helfen.

via VG247, Bildmaterial: OutRun, SEGA