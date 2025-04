Square Enix kündigt Kingdom Hearts All-in-One Package an, aber Fans haben viele Fragen

Square Enix hat das Kingdom Hearts All-in-One Package angekündigt. Diese physische Edition bietet zehn „Kingdom Hearts“-Games in einem Paket, darunter HD 1.5+2.5 ReMIX, 2.8 Final Chapter Prologue und Kingdom Hearts III.

Kommt euch irgendwie bekannt vor? Nicht ohne Grund. Diese Spiele-Sammlung ist schon 2020 in Nordamerika erschienen. Was jetzt zur europäischen Neuauflage führt, ist nicht ganz klar. Die Plattform ist jedenfalls die alte geblieben und Fans wundern sich: nur für PS4? Ja, nur für PS4.

Weitere Fragezeichen in den sozialen Medien unterhalb der Ankündigung von Square Enix: Wann erscheinen „Kingdom Hearts“-Spiele nativ und physisch für Nintendo Switch 2? Die Cloud-Versionen für die alte Switch haben Spuren hinterlassen. Wieso ist Kingdom Hearts: Melody of Memory nicht enthalten? Und – natürlich fehlplatziert: Was ist mit Kingdom Hearts IV?

Das neue All-in-One-Package für PS4 wird diese Fragen nicht beantworten. Die Veröffentlichung ist jedenfalls für den 12. Juni vorgesehen und die Vorbestellung wird bald möglich sein. Für Neueinsteiger in die Serie sicherlich ein attraktives Angebot.

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX sowie 2.8 Final Chapter Prologue sind schon für sich genommen Sammlungen. Erstes beinhaltet Kingdom Hearts Final Mix, Re:Chain of Memories, HD-Sequenzen aus 358/2 Days, Kingdom Hearts II Final Mix, Birth by Sleep Final Mix und die HD-Sequenzen aus Re:coded. 2.8 enthält Dream Drop Distance HD, den Film X Back Cover und 0.2 Birth by Sleep.

Bildmaterial: Square Enix