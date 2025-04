Starsand Island will ein gemütliches Life-Sim-Spiel werden und braucht dafür jetzt eure Hilfe

Vor etwa einem Jahr konnten wir das letzte Mal über Starsand Island berichten, bevor es vor gut zwei Wochen ernst wurde. Entwickler Seed Lab hat im Rahmen des Galaxies Gaming Showcase einen neuen Trailer veröffentlicht und das Spiel zurück auf die Bühne geholt.

Das gemütliche Life-Sim-Spiel fand mit seiner Ghibli-esquen Optik viele Fans. Doch vor dem Vergnügen kommt bekanntlich die Arbeit, vorliegend in Form einer Kickstarter-Kampagne, die erstmal finanziert werden soll. Jetzt ist die Kampagne am Start und wir erfahren weitere Details.

Ein Finanzierungsziel von 100.000 US-Dollar hat Seed Lab ausgerufen, was durchaus ambitioniert ist. Nach einem Tag stehen 139 Unterstützende und knapp 7.000 US-Dollar in den Büchern, es ist also noch ein weiter Weg. Wenn ihr euch zur Unterstützung entscheidet, gibt es ab 30 US-Dollar das Spiel, ab 35 US-Dollar zusätzlich die Teilnahme an den Alpha-Tests und für 45 US-Dollar steht ihr in den Credits. Weitere Rewards entnehmt ihr der Kickstarter-Seite, ebenso wie die noch überschaubaren Stretch-Goals.

Das ist Starsand Island

In Starsand Island kehrt ihr zurück auf eine Insel, die einst euer Zuhause war. Dort erlebt ihr eine Geschichte rund um Wachstum, Heilung und die Suche nach innerer Harmonie. In dieser entspannenden Welt warten typische Aktivitäten wie Farmarbeit, Angeln, Tierpflege und der Aufbau von Beziehungen zu den skurrilen Inselbewohnern.

Ein umfangreiches DIY-Bau- und Anpassungssystem erlaubt es, die Insel nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, und sogar Freunde können eingeladen werden, um gemeinsam an der perfekten Auszeit vom Alltag zu basteln. Den Bezug zu Studio Ghibli zieht das Spiel auf der Steam-Seite übrigens selbst, indem es euch eine Flucht in ein Inselparadies im Ghibli-Stil verspricht.

„Starsand Island ist die Art von Spiel, die wir uns als Kinder gewünscht hätten – eine friedliche Oase, in der Spieler sich selbst verwirklichen, in ihrem eigenen Tempo auf Entdeckungsreise gehen und entweder alleine oder mit Freunden etwas Sinnvolles erschaffen können“, schwärmte Producer Golton Gao von seinem eigenen Spiel.

Bildmaterial: Starsand Island, Creativision Studio