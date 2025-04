Square Enix verpasst Fan-Hoffnungen auf neues NieR-Abenteuer einen Dämpfer

In dieser Woche kündigte Square Enix das „NieR Spotlight“ an. Bei diesem Livestream will man den 15. Geburtstag von NieR feiern und inzwischen bestätigte Square Enix auch, dass dieses „NieR Spotlight“ gleich dem bereits im Februar angekündigten NieR Series 15th Anniversary Livestream ist.

Beide Veranstaltungen sind jetzt für den 19. April um 11 Uhr deutscher Zeit datiert. Fans hoffen natürlich auf die Ankündigung eines neuen NieR-Abenteuers. Doch diese Hoffnungen verpasste Square Enix jetzt einen herben Dämpfer.

In einem Tweet des japanischen Accounts zu NieR heißt es: “There are no plans to announce any information about the games.“ Oops. Schade. Stattdessen soll es um „Anniversary Events“ und Merchandise gehen und natürlich um die Gesprächsrunden mit den Machern und Synchronsprechern sowie die angekündigte Live-Musik-Performance.

In den letzten Monaten gab es vermehrt Spekulationen über einen neuen Ableger der Reihe. Zuletzt verriet ein Journalist erst im Februar, dass ein neuer NieR-Ableger in diesem Jahr enthüllt werden soll. Er habe dafür ziemlich zuverlässige Quellen, so GamesIndustry-Journalist Daniel Camilo.

Zuvor hatten Yoko Taro und NieR-Producer Yosuke Saito immer mal wieder mehrdeutige Hinweise gegeben. Yoko Taro zitierte die Ankündigung von Square Enix in den sozialen Medien übrigens und kommentierte: „Spot? Lithgt? High? Light?“ Ja … okay.

Bildmaterial: NieR: Automata, Square Enix, PlatinumGames