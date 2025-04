Assassin’s Creed Shadows schafft auch in Deutschland den Hattrick

Nach anfänglicher Skepsis soll es ja insgesamt ganz gut laufen für Assassin’s Creed Shadows, zumindest gesichert in den USA. Dort ist der Ubisoft-Titel laut Mat Piscatella von Circana das bisher am zweitmeisten verkaufte Spiel des Jahres hinter Monster Hunter Wilds. In den zurückliegenden drei Wochen war es jeweils das meistverkaufte Spiel auf dem US-Markt.

Auch in Deutschland läuft es nach wie vor blendend, wie GfK Entertainment ermittelt hat. Bei uns holt Assassin’s Creed Shadows nämtlich den „Hattrick“ – das dritte Mal in Folge ist das Spiel der meistverkaufte Titel der Woche in den deutschen PS5- und Xbox-Series-Charts.

Silber streicht jeweils Split Fiction ein. Meistverkauftes PS4-Spiel bleibt Grand Theft Auto V, hinter dem sich die Royal Edition von Kingdom Come: Deliverance positioniert. Weiterhin wenig spannend kommen die Switch-Rankings daher. Hier landet Minecraft erneut vor Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Party Jamboree.

Bildmaterial: Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft