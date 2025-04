Nintendo-Webseite enthüllt unabsichtlich spannendes Detail zu Donkey Kong Bananza

Mit Donkey Kong Bananza hat Nintendo kürzlich ein brandneues Spiel für die anstehende Switch 2 angekündigt, die den ikonischen Gorilla in den Fokus rückt. Im Laufe der letzten Tage lieferten dann diverse Treehouse-Ausstrahlungen erste Gameplay-Eindrücke aus dem neuen Abenteuer, in dem SpielerInnen ihre Zerstörungslust offenbar umfänglich ausleben können.

Die koreanische Nintendo-Webseite gab nun ein weiteres spannendes Detail in Form eines aktualisierten Key-Artworks preis, das wohl noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Dafür spricht jedenfalls der Umstand, dass die Seite besagtes Artwork flott hat wieder verschwinden lassen.

Konkret offenbarte die hübsche Grafik, wer sich hinter Donkey Kongs steinigem Begleiter verbirgt. Achtung, Spoiler im folgenden Abschnitt! Das angepasste Artwork tauscht Donkey Kongs violetten Fels-Partner durch einen Charakter aus, der ganz offensichtlich Pauline zu sein scheint.

Die kennen Fans heutzutage wohl vorrangig aus ihrem denkwürdigen Auftritt als Bürgermeisterin von New Donk City in Super Mario Odyssey. Und auch in Mario Kart World wird Pauline schon bald mit an Bord sein. Ihren ersten Auftritt feierte sie aber als klassische „damsel in distress“ im „Donkey Kong“-Arcade-Spiel von 1981.

Nicht abwegig also, dass sie auch im Rahmen von Donkey Kong Bananza eine wichtige Rolle spielen könnte. Auffällig ist, dass Pauline auf dem Artwork augenscheinlich als jüngere Version ihrer Figur dargestellt wird. Wir dürfen gespannt bleiben, wie das alles zusammenpasst! Lange müssen wir uns nicht gedulden – Donkey Kong Bananza erscheint am 17. Juli für Nintendo Switch 2.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo