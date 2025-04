Niantic gibt Entwarnung hinsichtlich jüngster Kontroverse um Pokémon GO

Am 28. März berichtete The Pokemod Group, dass die neueste Version von Pokémon GO Unterstützung für eine Vielzahl der wichtigsten mobilen Werbenetzwerke bietet. GoogleAdMob, IronSource und ApplovinMax waren neben Fyber, Appodeal, Admost und Topon einige der in den Datamining-Dateien genannten Plattformen.

Der Tweet, der diese Entdeckung beschrieb, wurde innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung rund 180.000 Mal aufgerufen und löste in der Fangemeinde natürlich erhebliche Bedenken aus, dass sich das Benutzererlebnis von Pokémon GO in naher Zukunft verschlechtern könnte.

Diese Befürchtungen waren jedoch unbegründet, wie Mark Van Lommel, Communication Director von Niantic, gegenüber Screen Rant erklärte. „Wir werden keine aufdringliche Werbung in Pokémon GO einbauen, nicht jetzt und niemals“, so Van Lommel unverblümt.

Obwohl die „Pokémon GO“-Leaks der Pokemod Group in der Vergangenheit zuverlässig waren, haben die Dataminer einige ihrer jüngsten Erkenntnisse offenbar falsch interpretiert. Van Lommel behauptet, die neueste öffentliche Version des Spiels aktualisiere eine Drittanbieterbibliothek, die einige Verweise auf gängige Werbenetzwerke und nicht die eigentlichen Frameworks für die Anzeigenschaltung enthalte.

Van Lommel bezeichnet diese kürzlich eingeführte Liste von Werbenetzwerken als „gängige Branchenpraxis“ und fügt hinzu, ihre bloße Existenz spiegele „in keiner Weise Pläne wider, die Werbestrategie des ‚Pokémon GO‘-Teams zu ändern“. Der ursprüngliche Bericht der Pokemod Group sorgte für Kontroversen, da er die Befürchtungen der Fans schürte, Scopelys kürzlicher Kauf von Pokémon GO würde dem Spiel schaden.

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic