Lange verschollene Pokémon-Karten könnten bald ein Comeback im Sammelkartenspiel feiern

Einem neuen Gerücht zufolge könnten „Dunklen Pokémon“ nach über 20 Jahren in einem kommenden Set zum Pokémon-Sammelkartenspiel zurückkehren. Diese korrumpierten Varianten wurden 1997 in Japan und 2000 in anderen Ländern wie den USA als Teil der ursprünglichen Team-Rocket-Erweiterung ins Pokémon-Sammelkartenspiel eingeführt.

Diese „Dunklen Pokémon“ stellen Pokémon dar, die von der titelgebenden Organisation unsachgemäß aufgezogen wurden, und hatten normalerweise Angriffe mit höherem Schadensniveau, aber weniger KP.

Während es sich bei der ersten Welle von „Dunklen Pokémon“-Karten um einfache Varianten bestehender Pokémon handelte, wurden in späteren Pokémon-Sammelkartenspiel-Erweiterungen „Dunkle Pokémon“ eingeführt, die zusätzlich zu ihrem üblichen Element den Elementartyp Unlicht besaßen. Nach der „EX Team Rocket Returns“-Erweiterung von 2004 wurden „Dunkle Pokémon“-Karten jedoch größtenteils aus dem Verkehr gezogen.

Nun scheint es, als könnten „Dunkle Pokémon“ ihr lang erwartetes Comeback in einer zukünftigen Erweiterung des Pokémon-Sammelkartenspiels feiern. Dies zumindest besagt ein neues Gerücht von Jon Sahagian von der Pokémon-Newssite PokeBeach.

Dem Bericht zufolge hat The Pokémon Company in Japan kürzlich eine Marke für „The Glory of Team Rocket“ angemeldet, die mit einigen früheren Marken für Pokémon-Sammelkartenspiel-Sets übereinstimmt. Obwohl es im Moment nicht mehr Informationen gibt, regt der Verweis auf Team Rocket Spekulationen über eine mögliche Rückkehr der dunklen Pokémon-Varianten im Set an, das irgendwann nächstes Jahr erscheinen könnte.

via GameRant, Bildmaterial: The Pokémon Company