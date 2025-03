Resident Evil kehrt auf die Kinoleinwand zurück und zwar schneller als gedacht

Im Januar war bekannt geworden, dass ein neuer „Resident Evil“-Streifen wohl in der Mache ist. Ein Bieterwettstreit um die Rechte am Film soll es unter anderem mit Warner und Netflix gegeben haben. Jetzt geht alles ganz schnell: Sony hat zugeschnappt und es gibt sogar schon einen Termin für das Reboot.

Der neue Film soll demnach am 18. September 2026 in die Kinos kommen, wie Deadline berichtet. Die Regie übernimmt Zach Cregger, der als Autor und Regisseur des Horrorfilms Barbarian (2022) bekannt wurde.

Die bisherigen „Resident Evil“-Verfilmungen spielten insgesamt über 1,2 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen ein. Eine Fortsetzung ist insofern nicht überraschend. Sony war dabei auch bisher als Partner an Bord, insbesondere bei der „Resident Evil“-Filmreihe von Paul W. S. Anderson. Auch Resident Evil: Welcome to Raccoon City von 2021 kam unter Sonys Banner in die Kinos – blieb jedoch hinter den Erwartungen.

Trotz der gemischten Historie gibt es Grund zur Hoffnung. Regisseur Zach Cregger betont seine Leidenschaft für die Spielereihe und verspricht eine werkgetreue Adaption. „Ich bin seit Jahrzehnten ein begeisterter Fan dieser Spiele, und diesen großartigen Titel zum Leben erwecken zu können, ist eine wahre Ehre“, erklärte Cregger gegenüber Deadline.

Neben Sony sind auch Constantin Film und PlayStation Productions an der Produktion beteiligt. Ob dieses neue Reboot der legendären Survival-Horror-Reihe gerecht wird, bleibt natürlich abzuwarten. Fest steht jedoch: Im September 2026 kehrt Resident Evil auf die große Leinwand zurück.

