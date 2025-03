Hidalgo basiert auf Don Quijote und ist eine Mischung aus It Takes Two und The Plucky Squire

Infinite Thread Games hat angekündigt, dass die Kickstarter-Kampagne für ihr neues Spiel Hidalgo am 25. März 2025 starten wird. Das Projekt wurde bereits von Organisationen wie INDIE X, DEV GAMM! und den VI Indie Games Awards ausgezeichnet und wird als eine Mischung aus It Takes Two und The Plucky Squire beworben. Hauptsächlich inspiriert ist Hidalgo aber von Don Quijote.

Hidalgo basiert nämlich auf Miguel de Cervantes’ berühmtem Roman und erzählt die Abenteuer von Don Quijote und Sancho in einer fantasievollen, handgefertigten Welt. SpielerInnen können Rätsel lösen, Dorfbewohnern helfen, mächtige Gegner besiegen und die Geschichte entweder allein oder im Koop-Modus erleben.

Das Spiel bietet die Möglichkeit, jederzeit zwischen Don Quijote und Sancho zu wechseln oder gemeinsam mit einem Freund zu spielen. Die Umgebung kann frei erkundet werden, wobei sich die Kamera drehen lässt, um versteckte Details zu entdecken. SpielerInnen können Objekte aufnehmen, bewegen und für spätere Rätsel nutzen.

Die Kickstarter-Kampagne, die am 25. März an den Start geht, soll verschiedene Belohnungsstufen bieten, die bei einem Euro beginnen und exklusive Sammlerstücke wie handgefertigte Plüschfiguren und Spielkarten enthalten. Die Veröffentlichung ist für PC-Steam und Nintendo Switch geplant. Mit eurer Unterstützung könne man Hidalgo auch auf weitere Plattformen bringen. Auch eine deutsche Lokalisierung ist eine Frage des Geldes.

Infinite Thread Games wurde 2020 in Madrid gegründet und hat sich auf Multiplayer- und Koop-Spiele spezialisiert. Ihr Debüt Hitori Kakurenbo erschien 2020 als Einzelspieler-Horrorspiel und erhielt 2024 eine Online-Variante, die derzeit noch im Early-Access ist.

Der erste Teaser-Trailer:

Bildmaterial: Hidalgo, Infinite Thread Games