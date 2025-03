Final Fantasy XVI: Square Enix überrascht mit stillschweigendem Update der PC-Version

Square Enix hat den umstrittenen DRM-Schutz Denuvo aus der PC-Version von Final Fantasy XVI entfernt. Rund sechs Monate nach dem PC-Release des Spiels auf Steam und im Epic Games Store wurde die Software stillschweigend gestrichen. Denuvo gilt in der Gaming-Community als besonders invasiv, weshalb diese Änderung von vielen positiv aufgenommen wird.

Final Fantasy XVI erschien ursprünglich im Juni 2023 exklusiv für PlayStation 5 und wurde von Kritikern sowie (vielen) Fans gut aufgenommen. Das Spiel erhielt auf OpenCritic eine durchschnittliche Wertung von 88. Im September 2024 folgte schließlich die lang ersehnte Veröffentlichung für den PC, inklusive der dazugehörigen DLCs.

Am Sonntag nach der Veröffentlichung erreichte Final Fantasy XVI bei Steam in der Spitze gleichzeitige SpielerInnen von exakt 27.508, wie SteamDB erfasst hatte. Final Fantasy VII Remake stellte Final Fantasy XVI damit locker in den Schatten.

Während der Zeitpunkt der Entfernung von Denuvo vielleicht überraschend kommt, ist es das Vorgehen an sich nicht. Square Enix hat diesen Schritt bereits bei anderen PC-Titeln wie The DioField Chronicle, Forspoken und Octopath Traveler nach wenigen Monaten vollzogen. Der Kopierschutz wird oft nur in den ersten Monaten nach Veröffentlichung genutzt, um Raubkopien zu verhindern.

Profitiert die Performance?

Ob sich die Entfernung von Denuvo auf die Performance von Final Fantasy XVI auf dem PC auswirkt, ist derzeit unklar. Oft wird dem Kopierschutz auch vorgeworfen, die Performance von Spielen negativ zu beeinflussen. Die PC-Version von Final Fantasy XVI bot allerdings auch bisher eine gute Performance, vorausgesetzt man konnte einen Highend-PC vorweisen. Mittelklassige Systemen kamen schnell an ihre Grenzen, wie auch unser Test festgestellt hatte.

Während die PC-Version nun ohne Denuvo spielbar ist, könnte Final Fantasy XVI bald auf einer weiteren Konsole erscheinen. Bereits seit Wochen kursierten Gerüchte, dass eine Xbox-Version des Spiels in Arbeit sei. Eine offizielle Ankündigung gab es bisher nicht, doch viele rechnen weiterhin mit einer Veröffentlichung auf Microsofts Konsole.

via GameRant, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.