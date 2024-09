Final Fantasy XVI startet erfolgreich auf PC und stellt Final Fantasy VII Remake in den Schatten

Die Plattform-Strategie von Square Enix ist immer mehr ein Thema, nicht nur bei Fans. Square Enix öffnet sich inzwischen spürbar, Exklusivdeals weichen immer mehr Portierungen, insbesondere für Xbox. Aber auch PC-Portierungen gibt es immer häufiger.

Die Rechnung: Mehr Plattformen, mehr Verkäufe. Vor dem Hintergrund der nicht erfüllten Verkaufserwartungen rund um die Remake-Trilogie, Final Fantasy XVI, Foamstars und Co. durchaus nachvollziehbar. Kürzlich erschien Final Fantasy XVI für PCs bei Steam und im Epic Games Store und die Rechnung scheint aufzugehen.

Am Sonntag erreichte Final Fantasy XVI bei Steam in der Spitze gleichzeitige SpielerInnen von exakt 27.508, wie SteamDB erfasst hat. Der Wert der „gleichzeitigen SpielerInnen“ kommt natürlich nicht Verkaufszahlen gleich, ist aber öffentlich einsehbar und wird gerne genutzt, um den „Hype“ um ein Spiel zu beziffern.

Etwa 27.000 gleichzeitige SpielerInnen sind natürlich fernab von jedem Hype, wie in einst Palworld oder andere Spiele erzeugten. Aber solide. Zum Vergleich: Street Fighter 6 stellte mit seinem Steam-Launch alle Fighting-Games in den Schatten und erreichte gut 70.000 gleichzeitige SpielerInnen. God of War Ragnarök erzielte kürzlich 35.615 gleichzeitige SpielerInnen.

Und noch mehr Vergleiche: Final Fantasy VII Remake stellte Final Fantasy XVI locker in den Schatten. Der erste Teil der Remake-Trilogie erreichte einst seinen Peak bei 13.803 gleichzeitigen SpielerInnen. Final Fantasy XVI ist auch stärker als Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX (11.152) und NieR: Automata (23.908) – bleibt aber hinter Final Fantasy XV (29.498) und NieR: Replicant (28.684) zurück. Final Fantasy XIV ist mit über 95.000 gleichzeitigen SpielerInnen in der Spitze natürlich der erfolgreichste Square-Enix-Titel.

via Eurogamer, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.