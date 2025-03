Dämonen-Zwillinge ausprobieren: Das neue „Gal Guardians“ bietet seit heute eine Demo

Inti Creates hat heute eine umfangreiche spielbare Demo für Gal Guardians: Servants of the Dark auf Steam veröffentlicht. Der neue 2D-Action-Metroidvania-Titel aus der „Gal Guardians“-Reihe bietet in der Demo mehrere erkundbare Gebiete sowie einen ersten Bosskampf gegen den Dämonenlord Dranis. Fans können ihren Spielfortschritt in die Vollversion übernehmen, die am 27. März erscheint.

Mit Gal Guardians: Servants of the Dark wird das Setting der Reihe von einem einzigen Schloss auf das gesamte Dämonenreich ausgeweitet und das Gameplay weiterentwickelt, um ein vollwertiges Metroidvania-Erlebnis zu bieten.