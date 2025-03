Deutsche Sales-Awards: „Mario Party“ in elitärer Runde und auch „Monster Hunter“ kann feiern

Der Branchenverband game hat die aktuellen Game Sales Awards verliehen. Monatlich zeichnet man mit verschiedenen Awards die Spiele aus, die hierzulande Verkaufsmeilensteine erreicht haben.

Im zurückliegenden Februar war das Monster Hunter Wilds. Obwohl das Spiel mit nur einem Tag in die Statistik eingeflossen ist, weil es am 28. Februar erschienen ist, konnte es schon den Gold-Award für über 100.000 verkaufte Einheiten abräumen. Angesichts des Hypes und der weltweiten Zahlen hat der ein oder andere aber vielleicht sogar mit etwas mehr gerechnet. Doch den Platin-Award gibt es erst bei über 200.000 Einheiten und die knackte „Wilds“ noch nicht.

Ebenfalls über einen Gold-Award darf sich Kingdom Come: Deliverance II freuen, sicherlich ein Erfolg für Warhorse Studios und Deep Silver. Super Mario Party Jamboree spielt aber in einer anderen Kategorie. Das Party-Spiel bekommt jetzt den Multi-Platin-Award für über 600.000 Einheiten.

Das ist aller Ehren wert, denn diese Marke bleibt in Deutschland nur wenigen Spielen vorbehalten. Reserviert haben sie für gewöhnlich Call of Duty und „FIFA“. 2023 schafften es auch eine ganze Reihe anderer Spiele, sich in Deutschland über 600.000 Mal zu verkaufen: Diablo IV, Hogwarts Legacy und Zelda: Tears of the Kingdom. 2024 war beispielsweise Super Mario Bros. Wonder dran. Wer geglaubt hatte, die Switch habe genug „Mario Party“-Spiele gesehen und die Nachfrage nach einem weiteren sei nicht so groß, wird eines Besseren belehrt.

Der Branchenverband game zieht als Grundlage für die Ermittlung der Verkaufszahlen die Daten des Branchenpanels GSD der Video Game Europe heran. Zusätzlich können Publisher ihre kumulierten digitalen Verkäufe an den Branchenverband melden, der diese dann mit einfließen lässt. Welche Publisher das tatsächlich tun, ist nicht bekannt.

via game, Bildmaterial: Super Mario Party Jamboree, Nintendo