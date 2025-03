Death Stranding 2: Kojima über die Verbindung zu „Fake-Snake“ Luca Marinelli

Eine der wohl größten Überraschungen im frischen Trailer zu Death Stranding 2: On the Beach ist sicher die Enthüllung der Figur Neil. Verkörpert von Schauspieler Luca Marinelli, sorgte der Neuzugang vor allem bei Fans der ikonischen Metal-Gear-Serie für Schnappatmung, als er sich ein Bandana um die Stirn bindet und damit frappierende Ähnlichkeit zum Protagonisten der Stealth-Action-Serie aufweist. „Fake-Snake“ nannte ihn Eurogamer sogleich.

Wir berichteten bereits, dass Hideo Kojima schon 2020 seine Gedanken teilte, dass Marinelli zum „Solid Snake“-Darsteller taugen würde. Im Anschluss an die Enthüllung des neuesten Trailers führte der Branchenveteran seine Gedanken nun weiter aus, indem er – in einem umfangreichen Twitter-Post – über die Verbindung und Zusammenarbeit mit Miranelli erzählt.

Kojima führt aus, dass Miranelli seine Kommentare seinerzeit las und sich daraufhin mit ihm in Verbindung setzte, um seinen Dank auszudrücken. „Ich bin mit Metal Gear aufgewachsen. Ich bin ein großer Fan von Ihnen und fühle mich sehr geehrt, dass Sie den Film gesehen haben, in dem ich mitgespielt habe. Das wollte ich Ihnen das direkt sagen“, zitiert Kojima Marinelli.

Die Figur Neil würde die schwierige Aufgabe übernehmen müssen, in die Fußstapfen von Mads Mikkelsens Cliff zu treten. „Die Fans wären nicht zufrieden, wenn die Besetzung nicht Mads übertreffen würde“, so Kojima. Nachdem er dann auch im Netflix-Film The Old Guard mächtig von Marinelli angetan war, entschied sich Kojima also, die Rolle ihm anzubieten.

Ein Zoom-Telefonat später war Marinelli an Bord und spannte auch gleich seine Frau Alissa Jung mit ein, die passenderweise Neils Partnerin Lucy in Death Stranding 2 verkörpert. Ab dem 26. Juni 2025 können wir uns dann von den Leistungen des Schauspieler-Paars überzeugen. Dann erscheint Death Stranding 2: On the Beach für PlayStation 5.

