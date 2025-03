Das neue Merchandise zu „The Glory of Team Rocket“ ist der Hit unter Pokémon-Fans

In dieser Woche hat The Pokémon Company das mit Spannung erwartete neue Set „The Glory of Team Rocket“ zum Pokémon-Sammelkartenspiel vorgestellt. Damit ist das Comeback von Team Rocket offiziell. Zuvor geisterte es schon seit Sommer durch die Gerüchteküche.

Während das Set am 18. April in Japan erscheint, müssen wir uns mit Giovanni, Mauzi und Co. noch bis voraussichtlich Mai gedulden, wenn die neuen Karten ein Teil der westlichen neuen Erweiterung „Destined Rivals“ sind. In Japan freut man sich derweil auf begleitendes Merchandise, das derzeit der Hit unter Pokémon-Fans ist.