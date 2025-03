Atelier-Producer Junzo Hosoi sieht die Schenkel von Ryza in der Wirtschaftslage begründet

Die Atelier-Reihe erhält mit Atelier Yumia schon in wenigen Tagen ihren nächsten Hauptteil. Die neue Protagonistin Yumia soll den Erfolg der beliebten Ryza aus der vorherigen Trilogie fortführen, doch ihr Design unterscheidet sich bewusst von ihrer Vorgängerin.

Die Kollegen der japanischen Website 4Gamer haben es in einem Interview geschafft, dass Atelier-Producer Junzo Hosoi statt über Atelier Yumia mehrere Absätze über die Beliebtheit der Oberschenkel von Ryza philosophiert.

Die von Künstler Toridamono entworfene Heldin sorgte mit ihrer kurvigen Figur für großes Aufsehen und zog viele neue Fans zur Serie. Besonders ihre auffällig gezeichneten Oberschenkel wurden zu einem „Markenzeichen“ der Reihe. In der Atelier-Fangemeinde haben die Schenkel von Ryza so etwas wie Kultstatus erlangt.

Hosoi erklärte, dass reale Trends oft Einfluss auf Charakterdesigns haben: „Das ist nur meine Wahrnehmung, aber ich denke, dass die Wirtschaftslage einen Einfluss darauf hat, welche Designs beliebt werden. In Zeiten der Rezession werden bestimmte Arten von Charakteren gebraucht, und es gibt Arten von Charakteren, die nur dann beliebt sind, wenn die Wirtschaft boomt.“

Er verweist auf eine Theorie, nach der in wirtschaftlich schwierigen Zeiten körperlich vollere und mütterliche Charakterzüge an Beliebtheit gewinnen. Dies habe Ryzas Design mitgeprägt, wobei nicht nur ihre Figur, sondern auch ihre zugängliche, lebhafte Persönlichkeit eine Rolle spielte. Sie sei das „Mädchen von nebenan“.

Yumia erneut dem Zeitgeist angepasst

Obwohl die wirtschaftliche Lage in Japan weiterhin angespannt ist, entschied sich Hosoi bewusst gegen eine erneute Anpassung an den Zeitgeist – sonst würde Yumia zu sehr Ryza ähneln. „Es heißt, Japan werde sich lange in einer Rezession befinden, aber ich dachte, dass der Versuch, mit der Zeit zu gehen, dazu führen würde, dass Yumia Ryza zu ähnlich sieht“, so Hosoi.

Stattdessen orientierte sich das Team an globalen Modetrends, um Yumia eine modernere, futuristischere Ästhetik zu verleihen. Ihr Design, das von Benitama stammt, zeichnet sich durch enge, figurbetonte Kleidung aus, die sich von den oft verspielteren Looks der Vorgängerinnen abhebt.

Benitama, ein Freund von Toridamono und selbst ein großer Ryza-Fan, beschreibt den Designprozess als herausfordernd: „Ich könnte mir nicht vorstellen, Ryzas Design zu übertreffen.“ Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land erscheint am 21. März 2025 und bietet japanische Sprachausgabe unter anderem mit deutschen Texten. Die Handelsversion findet ihr schon bei Amazon*.

via Automaton Media, Bildmaterial: Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land, Koei Tecmo, Gust