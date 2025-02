Splatoon-ähnlich?! Spuren zu neuem Pokémon-Spiel führen vieleicht zur Pokémon Presents

Am 27. Februar findet die jährliche „Pokémon Presents“-Präsentation statt, bei der The Pokémon Company traditionell neue Ankündigungen rund um die beliebte Spielereihe enthüllt und selbige gemeinsam mit den Fans kräftig feiert.

Pokémon-Fans fiebern der Veranstaltung natürlich entgegen und natürlich wird vorab kräftig spekuliert, was wir erwarten können. Neben möglichen neuen Informationen zu Pokémon-Legenden: Z-A gibt es jetzt Hinweise darauf, dass ein bisher nur durch Leaks bekanntes Multiplayer-Spiel mit dem Codenamen „Pokémon Synapse“ vorgestellt werden könnte.

Die Existenz von „Pokémon Synapse“ wurde erstmals durch den großen Game-Freak-Hack im Jahr 2024 bekannt. Durch einen unautorisierten Zugriff kamen damals persönliche Daten von Mitarbeitenden sowie weitere Details an die Öffentlichkeit, darunter auch die Codenamen möglicherweise kommender Pokémon-Spiele. Game Freak räumte dies später offiziell ein.

Splatoon-ähnlich?!

GameRant berichtet, dass es sich um ein kampforientiertes Multiplayer-Spiel handeln soll, das von Game Freak und ILCA entwickelt wird und spielerisch Parallelen zu Splatoon aufweisen könnte. Klingt einigermaßen verrückt, oder? In den letzten Tagen haben bekannte „Leaker“ wie Pyoro und Riddler Khu auf sozialen Medien Andeutungen zum Begriff „Synapse“ gemacht, was Spekulationen über eine mögliche Enthüllung während der Präsentation angeheizt hat.

Unabhängig von einer möglichen Enthüllung von „Pokémon Synapse“ gilt es als sicher, dass Pokémon Legends: Z-A während des Events erneut gezeigt wird. Das im letzten Jahr angekündigte Spiel spielt in der Kalos-Region und konzentriert sich auf die Stadt Illumina City. Es soll noch 2025 erscheinen und wird wohl die beliebte „Mega Entwicklung“ zurückbringen.

Neben Legenden: Z-A ist sicherlich mit allerlei Feierlichkeiten und Events in bestehenden Spielen und Spin-offs wie Pokémon Karmesin und Purpur, Pokémon GO, Pokémon UNITE und Pokémon Sleep zurechnen. Einige davon sind schon durchgesickert. Die „Pokémon Presents“-Präsentation beginnt am 27. Februar um 15:00 Uhr deutscher Zeit.

