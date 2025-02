Stellar-Blade-Macher stocken kräftig auf: Das neue Project Witches soll 2027 erscheinen

Shift Up, das südkoreanische Entwicklerstudio hinter Stellar Blade und Goddess of Victory: Nikke, hat neue Details zu seinem kommenden AAA-Spiel mit dem Arbeitstitel Project Witches bekannt gegeben. Das Spiel wurde bereits im Mai 2024 erstmals angekündigt, doch bisher gibt es kaum Informationen dazu. Dies soll sich bald ändern.

Laut einer Präsentation zu den Geschäftsergebnissen des vierten Quartals plant Shift Up, in der ersten Jahreshälfte 2025 weitere Details zu Project Witches zu veröffentlichen. Zudem gab das Studio bekannt, dass es seine Belegschaft zugunsten des Projekts deutlich vergrößern will.

Ende Dezember 2024 beschäftigte Shift Up insgesamt 322 MitarbeiterInnen, von denen 90 Prozent in der Spieleentwicklung tätig sind. Diese Zahl soll auf etwa 400 bis 420 steigen, wobei die meisten neuen Angestellten an Project Witches arbeiten werden. „Wir werden weiterhin talentierte Entwickler rekrutieren und fördern“, heißt es von Seiten des Unternehmens. Die Veröffentlichung von Project Witches ist für das Jahr 2027 angesetzt.

Neben Project Witches gab es auch Neuigkeiten zur PC-Version von Stellar Blade. Shift Up erwartet, dass sich die PC-Fassung besser verkaufen wird als die ursprüngliche PS5-Version, da der PC-Markt größer sei und Einzelspieler-Actionspiele besonders in Asien zunehmend populär werden. Die PC-Version von Stellar Blade soll neben Optimierungen und Kompatibilität mit dem Steam Deck auch zusätzliche Inhalte bieten.

via Automaton Media, Bildmaterial: Stellar Blade, Sony Interactive Entertainment, Shift Up