Sony senkt drastisch den Preis: PlayStation VR2 scheint ein Ladenhüter zu bleiben

Sony hat eine dauerhafte Preissenkung für das „PlayStation VR2“-Headset angekündigt. Ab März wird das Virtual-Reality-System für 449,99 Euro statt bisher 599,99 Euro angeboten. Damit reduziert sich der Preis um satte 150 Euro, was den Einstieg in die Welt von „VR2“ deutlich attraktiver machen soll.

Neben der Standardversion wird auch das Horizon Call of the Mountain Bundle für den gleichen Preis von 449,99 Euro erhältlich sein. Dieses Paket enthält neben dem Headset und den „PS VR2 Sense“-Controllern auch einen PlayStation-Store-Gutscheincode für das Spiel Horizon Call of the Mountain.

Nach dem ursprünglichen Launch am 22. Februar 2023 verkaufte sich das Headset in den ersten sechs Wochen knapp 600.000 Mal. Danach hielt sich Sony mit Verkaufszahlen zurück, und im März 2024 wurde die Produktion des Geräts einem Bericht von Bloomberg zufolge vorübergehend gestoppt, um Lagerbestände abzubauen. Klingt eher nach Ladenhüter, als nach Verkaufshit.

Trotz einer bis heute überschaubaren Anzahl an PlayStation-exklusiven VR-Titeln wie Horizon Call of the Mountain, Firewall Ultra und der VR-Updates für Resident Evil 4 und Gran Turismo 7, gibt es weiterhin Unterstützung für das System. Neue Spiele wie Alien: Rogue Incursion, Metro Awakening VR und Skydance’s Behemoth sollen in Zukuft das Line-up erweitern. Allerdings gab es auch Berichte, dass Sony die Finanzierung für neue Spiele heruntergeschraubt hat.

Für ein wenig „Leben in der Bude“ sorgte im letzten Jahr die Veröffentlichung eines PC-Adapters, mit dem SpielerInnen ihre Bibliothek um Tausende SteamVR-Games erweitern können. Darunter Half-Life Alyx. Besonders viel geholfen zu haben scheint es nicht …

via VGC, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment