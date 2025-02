Bandai Namco setzt Expansion fort und eröffnet zweiten Cross Store in Europa

Bandai Namco setzt seine Expansion in Europa fort und hat die Eröffnung eines zweiten Bandai Namco Cross Stores in Großbritannien angekündigt. Nach dem Erfolg des ersten Standorts in Camden, London, wird im Frühjahr 2025 ein weiterer Flagship-Store in Birmingham seine Türen öffnen.

Der neue zweistöckige Store in zentraler Lage an der New Street soll BesucherInnen und Fans die Möglichkeit geben, beliebte japanische Marken und Attraktionen hautnah zu erleben. Laut John McKenzie, Geschäftsführer von Bandai Namco Amusement Europe, sei Birmingham der ideale Standort für eine Erweiterung.

„Birmingham in den Midlands ist ein großartiger zentraler Standort für unseren zweiten Bandai Namco Cross Store“, sagte John McKenzie. Man freue sich nach dem Erfolg in London die Nachfrage eines großen und vielfältigen Kundenstamms auch weiter im Norden zu decken.

Die Eröffnung des Stores ist Teil einer breiteren Strategie, mit der Bandai Namco seine physische Präsenz in Europa ausbauen möchte. Neben den Cross Stores setzt das Unternehmen auch auf offizielle Pop-up-Stores, die sich beispielsweise um das One Piece Trading Card Game drehen. 2024 wurde ein solcher „One Piece“-Pop-up-Store in Paris eröffnet, um die Veröffentlichung des neuen Booster-Packs „Wings of the Captain“ zu feiern.

Die Expansionen zeigen, dass Bandai Namco in diesen Bereichen verstärkt in den europäischen Markt investiert. Während Großbritannien derzeit im Fokus steht, bleibt die Frage offen, ob künftig auch Deutschland in den Genuss solcher Stores kommen könnte. Fans hierzulande würden das bestimmt begrüßen.

Bildmaterial: Bandai Namco