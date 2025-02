So erhaltet ihr jetzt die exklusiven Pokémon-Preispacks der Serie 6 zum Sammelkartenspiel

The Pokémon Company wird auch in dieser Saison wieder exklusive Pokémon-Preispacks veröffentlichen. Diese Preispacks enthalten Boosterpacks zum Pokémon-Sammelkartenspiel mit exklusiven Karten, die das „Play! Pokémon“-Logo tragen.

Welche Karten es diesmal sind und wie ihr sie erhalten könnt, das erfahrt ihr nachfolgend. Los geht es am 14. Februar in teilnehmenden Fachgeschäften. Bei lokalen „Play! Pokémon“-Events könnt ihr euer Können unter Beweise stellen, an Turnieren teilnehmen und die Preispacks eintüten.

Jedes Preispack enthält sechs Karten aus einer Auswahl von über 100 Karten, die alle im Standardformat zugelassen sind. Die Karten reichen von beliebten Pokémon bis hin zu exklusiven holografischen Upgrades turniergängiger Karten, die mit dem „Play! Pokémon“-Logo versehen sind.

Zu den Highlights der Serie 6 gehören Beatori-ex, Terapagos-ex, Unfairer Stempel, Maske des Oni und Höhlensystem Null. Die gesamte Kartenliste findet ihr in dieser PDF. Die Verteilung der Preispacks variiert je nach Veranstaltungsort, wie The Pokémon Company erklärt. Je mehr Fans an den Events teilnehmen, desto mehr Packs stehen zur Verfügung.

Die Teilnahme an möglichst vielen Events erhöht also die Chancen, diese besonderen Karten zu erhalten. Die „Play! Pokémon“-Events sollen sowohl wettkampforientierten als auch Gelegenheitsspielern die Möglichkeit bieten, ihre Sammlung zu erweitern und neue Kontakte in der Pokémon-Community zu knüpfen. Nutzt den Event-Kalender, um Events in eurer Nähe zu finden.

Bildmaterial: The Pokémon Company