So bekommt ihr die neuen Promokarten zum Pokémon TCG Illustration Contest 2024

Eine tolle Sache: The Pokémon Company hat bekannt gegeben, dass Fans die Gewinner-Illustrationen des Pokémon Trading Card Game Illustration Contest 2024 in Form von Promokarten zum Pokémon-Sammelkartenspiel erhalten können.

Die drei Karten mit den Gewinner-Illustrationen von Pikachu, Impergator und Riffex-ex werden ab dem 21. Februar 2025 weltweit bei teilnehmenden Händlern oder auf offiziellen „Pokémon Liga“-Events erhältlich sein. Hierzulande war GameStop in der Vergangenheit gern bei solchen Verteilaktionen dabei, doch darauf können Fans bekanntlich nicht mehr hoffen.

In den USA werden die Promokarten bei GameStop und BestBuy verteilt, während Fans im Vereinigten Königreich die Karten durch einen Einkauf im Pokémon Center ab 15 Pfund erhalten können. Hierzulande werdet ihr am 27. Februar 2025 an örtlichen „Pokémon Day Liga-Sonder-Events“ teilnehmen müssen, um eine der Karten zu ergattern. Mithilfe der Event-Suche könnt ihr ein Pokémon Day Liga-Sonder-Event in eurer Nähe finden.

Magische Momente

Der Pokémon TCG Illustration Contest 2024 stand unter dem Motto „Magical Pokémon Moments“ und lud Künstler aus verschiedenen Ländern ein, ihre eigenen Pokémon-Illustrationen einzureichen. Europäische Fans waren vom Wettbewerb ausgeschlossen, aber wenigstens bekommen wir jetzt die Ergebnisse zu Gesicht.

Die Gewinner wurden Anfang 2025 bekannt gegeben. Kazuki Minami aus Japan gewann den Hauptpreis mit einer Illustration von Pikachu, das sich in der Sonne räkelt. In der Kategorie „Standardkarten“ setzte sich der US-Künstler Acorviart mit seiner Zeichnung von Impergator durch, das entspannt durch ein sonnenbeschienenes Gewässer gleitet. Die beste Ex-Karten-Illustration lieferte Anderson aus den USA mit einer dynamischen Darstellung von Riffex-ex, das in energiegeladenen Rhythmen schwingt.

Die prämierten Karten erscheinen nun als offizielle Promokarten im Pokémon-Sammelkartenspiel. Wie alle Promokarten zeichnen sie sich durch einen entsprechenden Stempel aus. Mithilfe der Event-Suche könnt ihr ein „Pokémon Day Liga-Sonder-Event“ in eurer Nähe finden. Viel Erfolg!

via Pokemon, PokeZentrum, Bildmaterial: The Pokémon Company