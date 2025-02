Große Kontroverse, dicker Rabatt: Civilization VII bekommt ihr jetzt schon deutlich reduziert

Werbung. Eigentlich erscheint Civilization VII erst am 11. Februar 2025. Doch schon jetzt sorgt der neue Teil der legendären Aufbaureihe für mächtig Diskussionen. Die Reviews der Fachpresse waren gemischt, mit Spitzen wie den 5 Sternen von VGC, wo man resümiert: Civilization VII würde große Änderungen an seinen Formeln vornehmen, ohne jedoch zu verraten, was Fans an der Serie lieben.

Ihr könnt euch davon selbst ein Bild machen. Noch bevor „Civ VII“ erscheint, gibt es stolze 12 Prozent* Rabatt. Und zwar bei Fanatical* – dort könnt ihr euch einen Steam-Key zur Standardversion vorbestellen, aber auch auf die Deluxe Edition und die Founders Edition gibt es 12 Prozent Rabatt. Vorteil bei letzteren: Ihr könnt dank 5-Tage-Early-Access jetzt schon zocken.

Dicker Rabatt vor dem Launch

Bei der Deluxe Edition profitiert ihr zusätzlich vom Zugang zur „Knotenpunkte der Welt“-Sammlung, die nach der Veröffentlichung weitere Inhalte bietet. Die Founders Edition* bietet das Komplettpaket, zusätzlich unter anderem die „Recht auf Herrschaft“-Sammlung, eine Reihe weiterer Post-Launch-Inhalte.

Es wird spannend sein, zu sehen, wie sich die Stimmungslage um das neue „Civ“ entwickelt. Gestartet war der Titel bei Steam mit „größtenteils negativen“ Meinungen nach etwa 1.000 Fan-Rezensionen. Inzwischen steht das Spiel „ausgeglichen“ da, finden nunmehr 6.000 Fans.

Content Creator und Strategie-Experte Writing Bull schätzt ein, dass die Fan-Bewertungen besser ausfallen, je länger Fans das Spiel auch spielen. Grund dafür ist wohl schlicht, dass sich Fans mit den neuen Systemen vertraut machen müssen und erst später herausfinden, wie gut diese funktionieren. Dank der Rabatte bei Fanatical* könnt ihr damit heute schon anfangen.

Genau daran probiert sich derzeit die Civ-Fangemeinde laut den Zahlen von SteamDB. In der Spitze haben zum gestrigen Start in den Early-Access-Zugang stolze 62.931 SpielerInnen allein bei Steam gleichzeitig gespielt. Und auch die Entwickler arbeiten daran, dass Fans eine bessere Zeit haben: Im Civ-II-Blog verspricht man eine Priorität an Verbesserungen der Benutzeroberfläche und will oft geforderte Funktionen schneller einbauen.

Bildmaterial: Civilization VII, Fireaxis Games, 2K