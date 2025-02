Richtig sparen: 2 Capcom-Games für 12,99 Euro – mit Resident Evil, Ace Attorney, Onimusha und mehr

Fanatical ist mit einem feinen, neuen „Build your own Bundle“ an den Start gegangen. Bei dieser Aktion könnt ihr euch aus einer Auswahl an Spielen regelmäßig eure Favoriten zusammenstellen und erhaltet sie stark rabattiert. Je mehr ihr wählt, umso günstiger wird es.

Beim neuen Capcom Bundle bei Fanatical* steigt ihr mit 12,99 Euro für 2 Games ein – das ist schon ein starker Preis. Bei 3 ausgewählten Games sinkt der Preis auf 6,33 Euro pro Spiel und bei 4 oder mehr ausgewählten Games auf 6,25 Euro pro Spiel. Mit dabei: Ace Attorney, Ghost Trick, Resident Evil, Onimusha und noch mehr klangvolle Namen.

Die beiden Remakes zu Resident Evil 2 und Resident Evil 3 kosten bei Steam derzeit zusammen 80 Euro. In diesem Fanatical-Bundle könnt ihr sie für 12,99 Euro haben. Oder wollt ihr nach der Ankündigung von Onimusha: Way of the Sword lieber in ein Remaster des Serienerstlings Onimusha: Warlords reinschnuppern? Geht. Zusammen mit Devil May Cry 5 für 12,99 Euro.

Neben den beiden oben genannten, populären Resident-Evil-Remakes sind außerdem Resident Evil VII: biohazard, sowie Doppelpacks aus Resident Evil 4 und 5 sowie Resident Evil und Resident Evil 0 enthalten. Ace-Attorney-Fans kommen mit The Great Ace Attorney Chronicles und Ace Attorney Trilogy auf ihre Kosten. Und noch viele Capcom-Games mehr. Im neuen Capcom-Bundle* sollte sich etwas finden lassen!

Bildmaterial: Fanatical