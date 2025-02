PlayStation Plus um Februar mit SaGa, einem PSP-Klassiker und bald drei FromSoftware-Games

Sony Interactive Entertainment hat das Line-up für den Spielekatalog von PlayStation Plus im Februar vorgestellt. Das Line-up wird angeführt von Star Wars Jedi: Survivor. Fans japanischer Videospiele finden möglicherweise SaGa Frontier Remastered am interessantesten.

Im neuen Line-up, das Abonnenten von PlayStation Plus Extra vorbehalten bleibt, geht auch das neue Lost Records: Bloom & Rage – Episode 1 mit seinem Launch an den Start. Das neue Spiel der Schöpfer von „Life is Strange“ erscheint in zwei Tapes.

Liste der neuen Spiele:

Star Wars Jedi: Survivor (PS4 & PS5)

TopSpin 2K25 (PS4 & PS5)

Lost Records: Bloom & Rage – Episode 1 (PS5)

SaGa Frontier Remastered (PS4)

Somerville (PS4 & PS5)

Tin Hearts (PS4 & PS5)

Mordhau (PS4 & PS5)

Abonnenten von PlayStation Plus Premium freuen sich außerdem über zwei Neuzugänge im Klassiker-Katalog. Hier gibt es Patapon 3, den PSP-Klassiker. Das war schon vorab durchgesickert und ist jetzt offiziell. Sony kündigte darüber hinaus an, dass in den kommenden Monaten drei Spiele der „Armored Core“-Reihe von FromSoftware im Klassiker-Katalog erscheinen.

Patapon 3 (PSP)

Dropship: United Peace Force (PS2)

Außerdem wurden im Rahmen der „State of Play“ zwei Titel enthüllt, die in den nächsten Monaten in den Spielekatalog aufgenommen werden. Blue Prince stößt im Frühjahr dazu. „Abiotic Factor, ein Survival-Crafting-Spiel für sechs Spieler, wird ab Sommer erhältlich sein.“ Zudem werden im Laufe des Jahres die ersten drei Spiele aus der Armored Core-Reihe von FromSoftware im Klassiker-Katalog verfügbar sein.

Übrigens: vom 14. bis zum 24. Februar gibt es Rabatte auf „PlayStation Plus“-Mitgliedschaften. „Neue User sparen bei einer neuen zwölfmonatigen Mitgliedschaft bei PlayStation Plus Extra sowie Premium und Deluxe. So kosten zwölf Monate PS Plus Premium im Aktionszeitraum in Deutschland und Österreich nur 99,99 Euro statt 151,99 Euro. Wer bereits über eine Essential- oder Extra-Mitgliedschaft verfügt, erhält beim Upgrade auf Premium ebenfalls Rabatt.“

Trailer zum Line-Up:

Bildmaterial: PlayStation Blog