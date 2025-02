Nintendo kassiert Zelda-Fanfilm ein, der bei Kickstarter schon 24.000 US-Dollar gesammelt hat

Mutmaßlich Nintendo hat die Produktion des „Legend of Zelda“-Fanfilms Lost in Hyrule gestoppt. Ein zuvor veröffentlichter Teaser-Trailer wurde einkassiert und eine dazugehörige Kickstarter-Kampagne ist inzwischen vorzeitig beendet.

Die bislang zugesagten Spenden in Höhe von fast 24.000 US-Dollar wurden nicht eingezogen. Das Filmprojekt, das eine eigene Interpretation des „Hero of Time“-Finales nach den Ereignissen von Ocarina of Time und Majora’s Mask erzählen sollte, wurde offensichtlich nicht vorab durch Nintendo lizenziert.

Das Team hatte im Vorfeld in einer FAQ betont, dass es sich an Nintendos Vorgaben halten werde, sollte der Konzern einschreiten. Dies scheint nun der Fall zu sein, jedenfalls sind alle Spuren des Projekts getilgt und alle Social-Media-Konten gelöscht. „Lost in Hyrule“ wird dementsprechend nicht fertiggestellt.

Dio Traverso, Produzent des Projekts, bestätigte dies auf Kickstarter und bedankte sich bei allen Unterstützern. „Hallo zusammen, wir haben gerade die traurige Nachricht erhalten, dass wir die Kickstarter-Kampagne beenden müssen. Im Namen von Chris und mir möchten wir uns bei allen bedanken, die an dieses Projekt geglaubt und es unterstützt haben. Da wir die Kampagne vorzeitig beenden, werden keine Gelder gesammelt und wir können leider keine Belohnungen auszahlen.“

Man hatte große Pläne

Regisseur und Hauptdarsteller Chris Carpenter hatte große Pläne für das Projekt. Er wollte nicht nur Link verkörpern, sondern mit seinem Team eine ambitionierte Produktion auf die Beine stellen, die im April 2025 mit den Dreharbeiten beginnen und im Herbst desselben Jahres veröffentlicht werden sollte. An seiner Seite war Avi Lake („Eine Reihe betrüblicher Ereignisse“) als Prinzessin Zelda eingeplant, die laut Carpenter eine zentrale Rolle in der Geschichte gespielt hätte.

Gewiss, hier ist Geld im Spiel – Nintendo hat schon mehrfach bewiesen, dass man besonders in so einem Fall keinen Spaß versteht. Ein weiterer Grund dürfte aber auch sein, dass man selbst einen Zelda-Film produziert. Dieser wurde 2023 angekündigt und entsteht in Zusammenarbeit mit Sony Pictures und Arad Productions. Seit der Ankündigung gab es jedoch kaum neue Informationen zum Projekt.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo