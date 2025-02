Neues Update zu Ninja Gaiden 2 Black adressiert einen großen Kritikpunkt von Fans

Team Ninja und Publisher Koei Tecmo haben ein neues Update für Ninja Gaiden 2 Black veröffentlicht. Das Remaster des ursprünglich 2008 für Xbox 360 erschienenen Actionspiels wurde erst letzten Monat veröffentlicht und erhielt zum „Shadowdrop“-Launch von Fans Kritik unter anderem wegen einer fehlenden „New Game Plus“-Option.

Der Patch adressiert einige der Kritikpunkte von Fans. Mit dem Update erhält das Spiel eine Reihe von Neuerungen, darunter den geforderten „New Game Plus“-Modus. Dieser ermöglicht es, das Spiel auf einem bereits abgeschlossenen Schwierigkeitsgrad erneut zu starten, wobei die zuvor erhaltenen Waffen und Ninpo übernommen werden. Allerdings werden sie wieder auf Level 1 zurückgesetzt.

Außerdem wurde ein Fotomodus hinzugefügt, der im Optionsmenü zugänglich ist. SpielerInnen können die Kamera innerhalb eines festgelegten Bereichs bewegen, um Screenshots zu machen. Eine weitere Anpassung betrifft die Möglichkeit, die auf dem Rücken getragene Projektilwaffe auszublenden, was nun in den Spieleinstellungen aktiviert oder deaktiviert werden kann.

Neben diesen Ergänzungen wurden auch spielerische Anpassungen vorgenommen. Die Lebenspunkte der Gegner in Kapitel 8 „City of the Fallen Goddess“ und Kapitel 11 „Night in the City of Water“ wurden gesenkt, während die Anzahl der Feinde in Kapitel 13 „The Temple of Sacrifice“ und Kapitel 14 „A Tempered Gravestone“ erhöht wurde. Zudem wurde der Schaden einiger von Ayanes Angriffen verstärkt.

Das Update behebt außerdem zahlreiche Bugs, darunter Probleme mit der Steuerung bei über 120 Bildern pro Sekunde oder unter hoher Rechenlast. Fehler, die dazu führten, dass SpielerInnen außerhalb der vorgesehenen Grenzen landeten oder in bestimmten Kapiteln nicht weiterkamen, wurden ebenfalls behoben. Auch ein Absturzproblem nach längeren Spielsitzungen wurde adressiert.

Ninja Gaiden 2 Black ist derzeit für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam sowie den Microsoft Store erhältlich. Das Spiel ist außerdem im Xbox Game Pass verfügbar. Eine Handelsversion für PS5 folgt. Diese erscheint über Play-Asia* in einer Asia-Version und wird ab dem 27. März 2025 erhältlich sein.

via Gematsu, VGC, Bildmaterial: Ninja Gaiden 2 Black, Koei Tecmo, Team Ninja