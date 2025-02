Kojima wählt erneut die Bühne: Death Stranding 2 werden wir in wenigen Tagen wiedersehen

Eigentlich war Death Stranding 2: On the Beach fest für die State of Play eingeplant. Hideo Kojima twitterte über das Schneiden eines neuen Trailers und in Südkorea wurde das Spiel bereits eingestuft. Sollte es schon der sogenannte „Release Date Trailer“ werden? Am Ende wurde es: gar nichts.

Doch Kojima-Fans müssen nicht mehr lange warten. Sony Interactive Entertainment und Kojima Productions haben angekündigt, dass am 9. März 2025 ein spezielles Panel zu Death Stranding 2: On the Beach auf dem diesjährigen South by Southwest (SXSW) Festival stattfinden wird.

Das Event mit dem Titel PlayStation Presents Death Stranding 2: On the Beach Special Panel beginnt um 23 Uhr deutscher Zeit. Während des Panels wird Hideo Kojima neue Informationen zum kommenden PS5-exklusiven Titel enthüllen, der noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Zumindest interessant: Damit wählt Kojima schon das zweite Mal eine klassische „Bühne“ für einen Auftritt von Death Stranding: On the Beach. Zuvor war das Spiel im September bei einem Panel im Rahmen der Tokyo Game Show wieder zurückgekehrt. Kojima mag die Bühne offensichtlich, was möglicherweise auch an den SchauspielerInnen liegt, die er vielleicht auch diesmal wieder hinter sich versammelt.

Merch schon vor dem Launch

Neben dem Panel wird Kojima Productions zudem eine exklusive Pop-up-Store-Erfahrung auf dem SXSW Festival präsentieren. Dort wird es neueste Merchandise-Artikel zu Death Stranding 2: On the Beach geben, darunter auch exklusive Produkte, die nur vor Ort erhältlich sein werden. Weitere Details dazu sollen bald folgen.

Death Stranding 2: On the Beach ist die Fortsetzung von Hideo Kojimas gefeiertem Death Stranding und erzählt eine neue Geschichte über menschliche Verbindung jenseits der UCA. Sam Porter Bridges kehrt mit neuen und alten Weggefährten zurück und stellt sich einer neuen Bedrohung, die die Existenz der Menschheit infrage stellt. Dabei stellt sich eine zentrale Frage: „Should we have connected?“

Wie bereits bekannt, kehren Norman Reedus, Léa Seydoux und Troy Baker in ihren Rollen zurück. Neu zum Cast stoßen Elle Fanning, Shioli Kutsuna und der Oscar-prämierte Regisseur George Miller.

Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony Interactive Entertainment, Kojima Productions