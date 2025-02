Holt euch den Champ: Verteilaktion zum Löwenzahn-Pokémon für Pokémon Karmesin und Purpur

Anlässlich der Europäischen Pokémon-Internationalmeisterschaften 2025, die an diesem Wochenende in London stattfinden, wurde ein spezieller Seriencode für Pokémon Karmesin und Purpur veröffentlicht.

Mit dem Code können Pokémon-Fans ein besonderes Papungha erhalten, das von Marco Silva, dem Gewinner der Meisterklasse bei den Lateinamerikanischen Internationalmeisterschaften, eingesetzt wurde.

Der Code „EU1C25SUNNYDAY“ kann bis Samstag, den 1. März 2025 um 00:59 Uhr eingelöst werden. Das Papungha trägt den Trainernamen Marco und befindet sich auf Level 50. Sein Tera-Typ ist Wasser, es wurde in einem Jubelball gefangen und besitzt die Fähigkeit Chlorophyll. Zudem hält es das Item Tarnumhang und trägt sowohl das Kampfmeisterband als auch das Partnerband. Die Attacken des Papungha sind Schlafpuder, Sonnentag, Rückenwind und Wutpulver.

Um den Code einzulösen, muss im Spiel das PokéPortal im Menü geöffnet und die Geheimgeschenk-Funktion genutzt werden. Über die Option Seriencode einlösen kann das Pokémon bei aktiver Internetverbindung empfangen werden.

Die EUIC 2025 in London

Die Europäischen Internationalmeisterschaften 2025 sind ein wichtiger Teil der „Play! Pokémon“-Turnierserie. SpielerInnen aus der ganzen Welt treten in den Disziplinen Pokémon-Sammelkartenspiel, Pokémon Karmesin und Purpur, Pokémon GO und Pokémon UNITE gegeneinander an, um sich für die Pokémon-Weltmeisterschaften 2025 in Anaheim, Kalifornien, zu qualifizieren.

Neben dem Papungha-Seriencode gibt es für Zuschauerinnen des offiziellen Streams weitere digitale Belohnungen, darunter eine besondere Illustrationskarte von Evoli-ex (Code: EUIC25RAINBOWDNA) für das Pokémon-Sammelkartenspiel-Live.

Fans von Pokémon GO können zudem eine befristete Forschung freischalten, die ein Papungha als Belohnung enthält, das vom Siegerteam der Lateinamerikanischen Internationalmeisterschaften inspiriert wurde.

via Bisafans, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak