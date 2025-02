Erhaltet zwei Schillernde Pokémon, wenn ihr zwei ältere Switch-Games vervollständigt habt

Ab sofort könnt ihr euch zwei weitere Schillernde Pokémon-Exemplare in euren Pokédex holen. The Pokémon Company hat eine neue Verteilaktion in Pokémon HOME gestartet. Auch diesmal müsst ihr allerdings eine konkrete Aufgabe erfüllen.

Wenn ihr euren Galar-, Rüstungs- und Kronen-Pokédex aus Pokémon Schwert und Schild nachweislich vervollständigt und in Pokémon HOME registriert habt, dann könnt ihr über die Geheimgeschenk-Version der App ein Schillerndes Keldeo erhalten.

Für die Vervollständigung des Kanto-Pokédex aus Pokémon Let’s Go winkt außerdem ein Schillerndes Meltan auf gleiche Weise. Um die Pokémon in Pokémon HOME zu registrieren, müsst ihr sie einmalig aus den Spielen per Nintendo Switch auf HOME übertragen. Die Annahme des Geheimgeschenks wiederum ist dann nur in der Mobile-Version der App möglich.

Diese neue Verteilung schließt sich an eine andere an, die erst vor wenigen Tagen begonnen hat. Dabei könnt ihr euch ebenfalls in Pokémon HOME ein Schillerndes Cupidos sowie ein Schillerndes Manaphy abholen, wenn ihr weitere Pokédex-Aufgaben erfüllt habt.

