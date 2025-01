Schon im Sommer hat das Entwicklerstudio TomorrowHead hat sein neues Projekt WILL: Follow The Light angekündigt. Das narrative First-Person-Adventure soll in diesem Jahr für PlayStation 5, Xbox Series und PC (via Steam) erscheinen. Damals war das Projekt bereits zwei Jahre in Entwicklung.

Wo geht die Reise mit WILL hin? „Bei TomorrowHead lassen wir uns von einigen der besten Spiele des Genres inspirieren und was sie so gut machen – das Gefühl der Flucht und Einsamkeit in Firewatch … die visuellen Eindrücke und die Atmosphäre von Alan Wake“, so Roman Novikov, der Gründer und Game Director von TomorrowHead.

Man habe viel investiert, um SpielerInnen „ein narrative Adventure zu bieten, das es ihnen ermöglicht, die Welt auf eine völlig neue Art zu entdecken.“ Seit der Ankündigung bei der Gamescom arbeitet das Team weiter am Spiel und auf der Steam-Seite veröffentlichte man seitdem einige Updates, darunter ein offener Brief des Directors.

„Schon in jungen Jahren waren Videospiele ein wichtiger Teil meines Lebens, dank meines Vaters, der mein Interesse immer gefördert hat. […] Meine Leidenschaft wuchs, als ich in die Welten von Metal Gear, Resident Evil und Syphon Filter eintauchte. Diese Erfahrungen inspirierten mich dazu, eines Tages meine eigenen fesselnden Geschichten zu erfinden“, so Roman Novikov.

In WILL: Follow The Light begeben sich SpielerInnen auf eine Einzelspieler-Reise durch die rauen nördlichen Gefilde, während sie auf endlosen Gewässern segeln und nach einem Weg suchen, zu ihren Liebsten zurückzukehren. Die dramatische Geschichte des Spiels soll bis zum letzten Moment in ihren Bann ziehen und ist von Firewatch und Alan Wake inspiriert. Im offenen Brief nennt Novikov außerdem The Last of Us und Death Stranding als inspirierende Werke.

Die ungewöhnlichen, aber intuitiven Spielmechaniken, kombiniert mit einer fesselnden Kulisse, in der SpielerInnen zwischen abgelegenen Inseln und unerforschten Gewässern segeln, sollen ein einzigartiges Erlebnis schaffen. Die Geschichte selbst beschäftigt sich mit der Thematik des Eskapismus und führt die SpielerInnen durch eine Reihe von bedeutungsvollen Orten. Ein zentraler Aspekt der Handlung ist der Konflikt zwischen Vätern und Söhnen.

Der Ankündigungstrailer:

via Gematsu, Steam, Bildmaterial: WILL: Follow The Light, TomorrowHead