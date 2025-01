Vielleicht gibt es bald Neuigkeiten: Silent Hill f erhält überraschend erste Alterseinstufung

Der kommende Horror-Titel Silent Hill f hat in Südkorea eine Altersfreigabe erhalten, was auf eine baldige Veröffentlichung hindeuten könnte. Das ist einigermaßen überraschend, denn genau genommen wissen wir so gut wie gar nichts zum neuen Silent Hill.

Silent Hill f wurde erstmals 2022 während der Silent Hill Transmission von Konami mit einem kurzen Trailer angekündigt. Im Gegensatz zu den bisherigen Teilen der Reihe spielt Silent Hill f nicht in den USA, sondern in den 1960er-Jahren in Japan.

Der Trailer zeigte keinerlei Gameplay-Szenen, aber offenbarte erste Einblicke in die Umgebung – eine scheinbar ruhige, kleine Stadt – sowie die mögliche Protagonistin, ein junges Mädchen, das von pflanzenartigen Ranken heimgesucht wird. Seit der Ankündigung hat Konami jedoch kaum neue Informationen zu dem Projekt veröffentlicht.

Da Spiele in der Regel erst dann eine Altersfreigabe erhalten, wenn sie inhaltlich fertiggestellt sind, könnte dies darauf hindeuten, dass Silent Hill f nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Producer Motoi Okamoto machte kürzlich deutlich, dass man nach Silent Hill 2 jetzt hart an Silent Hill f und Silent Hill: Townall arbeite und das Beste tue, um bald Updates zu liefern. Dieses Update könnte uns also bald bevorstehen.

Das Spiel wird übrigens von Ryukishi07 geschrieben, einem bekannten Autor von Visual Novels, der für psychologische Horror-Geschichten wie Higurashi: When They Cry bekannt ist. Das lässt Fans vermuten, dass Silent Hill f sich ebenfalls stark auf psychologischen Horror konzentrieren wird, ähnlich wie andere Teile der Serie.

